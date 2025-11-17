صورة لـ اصالة نصري من دون فلتر ومكياج تشعل الجدل

وفي التفاصيل انتشرت الصورة بسرعة لافتة، خصوصًا أنها أظهرت بإطلالة طبيعية تمامًا، بعيدًا عن الإطلالات المعتادة التي تعتمد فيها على المكياج القوي أو الفلاتر التي ترافق أغلب صور المشاهير.هذا الانتشار الواسع أثار موجة تعليقات وانقسامًا في الآراء بين من اعتبر أن ظهور بهذا الشكل خطوة عفوية وشفافة، ومن رأى أن الصورة لم تكن مناسبة للنشر لأنها التُقطت في لحظة غير مُحضَّرة.وبعد تصاعد الجدل، قام الملحن محمود خيامي بحذف الصورة من حسابه، ثم عاد ونشر نسخة معدلة تظهر فيها أصالة بمظهر أكثر نعومة، ما زاد التساؤلات حول سبب تغييره للصورة وما إذا كانت الخطوة جاءت بطلب من الفنانة أو بدافع احترام خصوصيتها. ولم تُدلِ أصالة حتى اللحظة بأي تعليق رسمي حول الموضوع .