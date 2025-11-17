الأخبار
انسحابات جماعية تهزّ &quot;شراب التوت&quot;..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى
انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى
انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى

فن

2025-11-17 | 10:08
انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى
انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى

شهد مسلسل "شراب التوت" Kızılcık Şerbeti واحدة من أكبر موجات الانسحاب منذ انطلاقه، بعدما ودّع العمل عدد من أبرز نجومه مع وصوله إلى الحلقة 113، من بينهم سيلا تورك أوغلو، إمره ألتينتوبراك، باتوهان بوزكورت يوزغوليتش، وإيجي أيرتيم

 وبررت إدارة العمل أن مشاهد غرق السفينة التي اختُتمت بها الأحداث أدت إلى خروج عدد من الشخصيات نهائياً، بينما ارتبطت انسحابات أخرى بأسباب مهنية وشخصية. البداية كانت مع باتوهان بوزكورت يوزغوليتش، الذي قرر ترك المسلسل للتفرغ لمشاريعه الجديدة، لتنتهي شخصية "فيراز" بخروجه من المدينة دون أي تعقيد درامي. أما إمره ألتينتوبراك، صاحب شخصية “مصطفى”، فأعلن رحيله عبر منشور مطوّل على إنستغرام، شكر فيه فريق العمل واعتبر التجربة “إحدى أفضل محطات مسيرته المهنية”، مؤكداً أنه تعلم الكثير من زملائه واحتفظ بعلاقات قوية معهم. المفاجأة جاءت بعد أن كشفت الصحفية موجب داغيستانلي أن انسحابه يعود لانزعاجه من انعدام النظافة الشخصية لدى الممثلة فايزة جيفيليك “نيلاي”، وهو ما جعله يطلب الانفصال ويلغي متابعتها. كذلك أعلنت سيلا تورك أوغلو، بطلة دور "دوغا"، خروجها من العمل برسالة وداع مؤثرة، عبّرت فيها عن امتنانها للشخصية رغم ما أخذته منها وما منحته لها. وأوضحت أنها محظوظة بالعمل مع فريق خلف الكاميرا “لم تره أعين الجمهور”، ووجهت شكرها للمتابعين على الدعم المستمر. وذكرت الصحافة التركية أن سبب انسحاب سيلا يعود لاعتراضها على المشاهد الحميمية المكتوبة لها مع دوغوكان غونجور “فاتح”. المنتج فاروق تورغوت أكد بدوره أن سيلا كانت تفكر بالانسحاب منذ بداية الموسم، لكنه أقنعها بالاستمرار، قبل أن تتخذ قرارها النهائي لأسباب مهنية بحتة. بالنسبة لإيجي أيرتيم، فقد جاء انسحابها وفق تصريح رسمي للمنتج نتيجة تطورات في سيناريو العمل. ولم تخلُ الكواليس من التوتر، إذ شهدت صفحات النجوم على إنستغرام موجة “إلغاء متابعة” متبادلة. فايزة جيفيليك كتبت أنها “حظرت من لا تحبهم فوراً”، بينما ألغت سيلا متابعة جيفيليك ودوغوكان غونجور، الذي بدوره نشر تعليقاً غامضاً على منصة “إكس” فُسّر بأنه موجه إليها. بهذه التطورات، يدخل "شراب التوت" مرحلة جديدة مليئة بالمتغيرات، وسط تساؤلات حول مستقبل الشخصيات المتبقية، واتجاهات الموسم القادم في ظل هذه الانسحابات المتتالية.

 
 

