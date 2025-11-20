تعرفوا على السورية بانا العبد التي فازت بجائزة السلام الدولية للاطفال

وشاركت الفتاة حول ، وزارت الأطفال في مخيمات اللاجئين بتركيا والأردن، وألّفت كتابين.

وكانت الناشطة الشابة قد تحولت إلى ظاهرة عالمية على الإنترنت، بفضل تغريداتها حول "الجحيم" الذي خلفه حصار حلب في 2016.وحصلت العبد، التي تم إجلاؤها إلى عام 2016 مع عائلتها، على الجائزة، التي سبق أن فازت بها الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، وملالا زاي، بفضل "عملها على لم شمل وإعادة فتح مدارس وتقديم أمل ملموس للأطفال في مناطق النزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا وسوريا"، وفق مؤسسة "كيدز رايتس" .