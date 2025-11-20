ملكة جمال جامايكا تسقط عن المسرح وتنقل الى المستشفى بصورة عاجلة

شهدت مسابقة “ملكة الكون” في تايلاند حادثاً مفاجئاً هزّ الآلاف داخل القاعة وملايين المتابعين حول ، بعدما تعرّضت غابرييل هنري لسقوط قوي عن المسرح خلال التمهيدي لفستان السهرة.



وكانت هنري، البالغة 28 عاماً وهي طبيبة وناشطة، تتقدّم بثبات على الخشبة بفستان برتقالي طويل وحذاء ذي كعب عالٍ، قبل أن تفقد توازنها فجأة وتنزلق نحو الطرف الأيسر لتسقط عن حافة المنصّة وسط صدمة الجمهور. وانتشرت لحظات السقوط على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، فيما ظهر الحضور ينهضون مذعورين، بينما تولّى فريق من المنظمين مساعدتها ونقلها على نقالة إلى خارج القاعة.