4 آب "الحقيقة الضائعة"
كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب
كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب
A-
A+

كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب

فن

2025-11-20 | 06:34
كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب

شهد البيت الأبيض مساء الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 حضوراً لافتاً لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي شارك في عشاء رسمي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للولايات المتحدة

وجود رونالدو في المناسبة خطف الأضواء منذ اللحظة الأولى، حيث جلس في الصفوف الأمامية لقاعة الـ "إيست روم" إلى جانب شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وتيم كوك، في مشهد جمع السياسة بالرياضة والاقتصاد في آن واحد.

وخلال كلمته، توقف ترامب عند حضور النجم البرتغالي، كاشفاً أنّ ابنه بارون يُعدّ من أشد المعجبين به، وقال ممازحاً إن ابنه “يحترمه أكثر الآن” لأنه أتاح له فرصة لقاء رونالدو. بارون، المولود عام 2006، عُرف بشغفه بكرة القدم وتشجيعه لنادي أرسنال، وسبق أن ظهر في صور وهو يلعب الكرة في حديقة البيت الأبيض.

لاحقاً، تحوّل رونالدو إلى نجم الترند العالمي بعدما نشر صورة سيلفي من داخل البيت الأبيض برفقة مجموعة من أبرز الأسماء في عالم السياسة والرياضة والتكنولوجيا، بينها إيلون ماسك، جياني إنفانتينو، جورجينا رودريغيز، ورجل الأعمال ديفيد ساكس. الصورة انتشرت كالنار في الهشيم ووُصفت بأنها “تاريخية” بالنظر إلى مستوى الحضور الموجود في لقطة واحدة.

لكن المفاجأة الأكبر كانت في الهدية التي ظهر رونالدو يحملها في الصور الرسمية: صندوق خشبي فاخر بداخله مفتاح ضخم مصنوع من النحاس الأصفر. الهدية أثارت جدلاً واسعاً حول رمزيتها، قبل أن تؤكد تقارير عالمية أن ترامب طلب تصميم هذا المفتاح خصيصاً، ولا يمنحه إلا لعدد محدود من الشخصيات التي يستقبلها في لقاءات خاصة داخل المقر الرئاسي. ويُعرف التكريم باسم “مفتاح المكتب البيضاوي”، ويحمل شعار الرئاسة الأميركية وصورة للبيت الأبيض، إضافة إلى نقش “مفتاح البيت الأبيض”.

وبحسب التقارير، فإنّ من بين من حصلوا على هذه الهدية النادرة سابقاً إيلون ماسك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعكس قيمتها الرمزية وخصوصية منحها.

رونالدو اختتم السهرة برسالة شكر نشرها عبر “إنستغرام”، عبّر فيها عن امتنانه للرئيس ترامب على الدعوة والاستقبال، مؤكداً أنه وزوجته جورجينا يشعران بالتقدير، ومشيراً إلى أنّ “لكل منا شيئاً يقدّمه لإلهام الأجيال وصناعة مستقبل قائم على الشجاعة والسلام”.

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
07:57

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

07:57

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
07:47

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

07:47

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
07:45

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

07:45

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
07:57
أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
07:47
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
07:45
شيرين عبدالوهاب تواجه مرحلة جديدة من الاكتئاب… وتطلب حماية من الأخبار السلبية
07:42

