وائل منصور ضيف المؤثر الحقيقي.. وتحدي شيق بين ينال الخياط وميدو كردي وريان بحلق

الحلقة المنتظرة، التي تُعرض عند الساعة 22:00 على شاشة الجديد، تعد الجمهور بنقاشات حقيقية حول عالم ، وصدامات بين الآراء، إضافة إلى اختبارات تعكس شخصية كل ضيف وكيفية تأثيره في المتابعين. أما للجمهور الذي يفضل متابعة النسخة الرقمية، فيُبثّ العمل يوم الجمعة عند الساعة 21:00 عبر "الجديد فن" على .

ووفق مصادر داخل البرنامج، يحمل وائل مفاجآت في فقرته الخاصة، من بينها حديث صريح عن تجربته الفنية وتعاطيه مع الجمهور على المنصات الرقمية. كما يدخل الضيوف الثلاثة—ينال الخياط، كردي، وريان بحلق—في سلسلة تحديات تكشف من هو المؤثر الحقيقي

الحلقة تأتي في وقت يواصل البرنامج توسيع حضوره على السوشيال ميديا، مع ارتفاع كبير في نسب المشاهدة وتفاعل المعلّقين الذين يعتبرون العمل من أكثر البرامج التي تقدّم صورة حقيقية عن عالم المؤثرين بعيداً عن التصنّع.

الجمهور بانتظار حلقة مليئة بالطاقة والمواقف غير المتوقعة، مع تركيز واضح على الشخصيات وقدرتها على التأثير، في موسم يوصف بأنه الأكثر تنوعاً منذ انطلاق البرنامج.