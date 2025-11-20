عودة سيف نبيل الى العراق بعد 8 سنوات من الغياب وفيديوهات مؤثرة تتصدر

الفنان العراقي
، الذي غاب لسنوات طويلة بسبب ارتباطاته الفنية وتنقّلاته خارج البلاد، اختار أن يعود إلى أرض الوطن
في زيارة حملت طابعاً عاطفياً خاصاً، فكانت النتيجة استقبالاً غير مسبوق. منذ لحظة وصوله إلى المطار
، تجمّعت حشود كبيرة من محبيه، رافعين صوره ومرددين أغانيه، فيما نظّم الجمهور والجهات المحلية فعاليات استقبال ضخمة عكست حجم الشعبية التي يحظى بها. المشهد بدا أقرب إلى احتفال رسمي، مع توافد آلاف الشباب
لاستقباله والترحيب بعودته.
ولم تتوقف اللحظات المؤثرة عند هذا الحد. فقد انتشر فيديو يظهر لحظة وصول سيف نبيل إلى منزل
والده، حيث ظهر الفنان وهو يحتضن والده بحرارة بعد سنوات طويلة من الغياب. المشهد الذي جمع الأب والابن حصد تفاعلاً كبيراً، واعتبره الجمهور “أجمل لحظات العودة” وأكثرها صدقاً وإنسانية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي
تداولوا الفيديو بشكل واسع، مشيرين إلى أن هذه العودة أعادت تسليط الضوء على مسيرة الفنان وعلاقته المتينة بعائلته، مؤكدين أن اللقاء اختصر مشاعر الشوق، الفخر، والحنين، في لحظات بسيطة ولكنها مؤثرة.