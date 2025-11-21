إليسا تعايد فيروز بكلمات مؤثرة: "سيّدة الفن"

وقالت إليسا في معايدتها: " التراث، فيروز الهوية ، فيروز الإحساس… كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!"

وتفاعل جمهور إليسا وروّاد مع رسالتها، مؤكدين مكانة فيروز الراسخة في الوجدان اللبناني والعربي.