إليسا تعايد فيروز بكلمات مؤثرة: "سيّدة الفن"

وقالت إليسا في معايدتها: "فيروز التراث، فيروز الهوية اللبنانية، فيروز الإحساس… كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!"
وتفاعل جمهور إليسا وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالتها، مؤكدين مكانة فيروز الراسخة في الوجدان اللبناني والعربي.
ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.
أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.
تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.