وائل منصور يتأثّر على الهواء… ويكشف أسرار طفولته القاسية في "المؤثر الحقيقي" على الجديد

روى أنه تعرّض لتعليقات جارحة بسبب لون بشرته، كاشفًا أن أحد المعجبين قال له يومًا: "ليك هالسعدان… بدّي حطّ صورتي مع الأسود؟"، وهو ما أثّر فيه بشدّة وأعاد فتح جروح قديمة لا تزال حاضرة في ذاكرته.

وفي اعتراف صادم، كشف وائل سرّه الأعمق: والدته البيولوجية وضعته عند ولادته مباشرة في الميتم، ما جعله يعيش مرحلة طفولة مليئة بالألم والأسئلة التي لم يجد لها أجوبة لسنوات طويلة. وأكّد أن معرفته بهذه القصة غيّرت نظرته للحياة، وأنّه يحاول تحويل تجربته القاسية إلى قوة تساعده على الاستمرار.

الحلقة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، خصوصاً مع انفجار منصور بالبكاء خلال السرد، واندماج الحاضرين مع مشاعره الصادقة، في واحدة من أكثر لحظات البرنامج تأثيراً هذا الموسم.