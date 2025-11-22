الفنانة نوال تحتفل بعيد ميلادها على المسرح والجمهور يفاجئها بهدية خاصة

View this post on Instagram
لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري ترقد في العناية المركّزة في أحد مستشفيات تايلاند، بعد الحادث المروّع الذي تعرّضت له قبل ثلاثة أيام إثر سقوطها عن مقدّمة المسرح خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.
توفي مصمم الأزياء الإيرلندي الشهير بول كوستيلو، المصمم الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وأحد أبرز الأسماء في أسبوع الموضة في لندن على مدى نحو أربعة عقود، عن عمر ناهز 80 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، السبت.
تصدّر الرئيس السوري أحمد الشرع مواقع التواصل بعد انتشار مقطع قصير يظهر فيه وهو يقوم بسحب الكرسي لزوجته لطيفة الدروبي كي تجلس أولاً، وذلك خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم العالمي للطفل.