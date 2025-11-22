الأخبار
نجمة "باب الحارة" هدى شعراوي في تصريح جريء عن الرئيس السوري احمد الشرع
نجمة "باب الحارة" هدى شعراوي في تصريح جريء عن الرئيس السوري احمد الشرع

فن

2025-11-22 | 04:17
نجمة "باب الحارة" هدى شعراوي في تصريح جريء عن الرئيس السوري احمد الشرع
نجمة "باب الحارة" هدى شعراوي في تصريح جريء عن الرئيس السوري احمد الشرع

أطلت الممثلة السورية هدى شعراوي، المعروفة بشخصية “أم زكي” في المسلسل الشهير باب الحارة، ضمن برنامج "السؤال الأخير" عبر تلفزيون الثانية، مع الإعلامية روان ترك.

وكالعادة، لم يمرّ حضورها مرور الكرام، حيث كشفت عن رأيها بالرئيس السوري احمد الشرع وعن نيتها التصويت له في حال حصول الانتخابات.

وخلال المقابلة، أكدت شعراوي أنها ستصوّت للشرع في حال جرت انتخابات قريبة، قائلة: "بنتخب أحمد الشرع لأنه صادق وأمين، والحمدلله على زمانه خلصت العقوبات، خلص قانون قيصر".

 وتابعت حديثها مشيرة إلى تحسّن الأوضاع مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفة: "كنا ناخد الخبر بالبطاقة الذكية، والمازوت كان يطلع لنا بالسنة خمسين لتر والباقي نشتريه. هلأ الغاز بيدوروا بالشوارع عليه، والبنزين توفر لكل العالم."

وحين سألتها المذيعة إن كان ما تصفه يُعد أمرًا طبيعيًا في أي دولة، أجابت شعراوي بتأكيد أن الوضع في سوريا لم يكن طبيعيًا ، وأن المواطنين كانوا يعانون من نقص حقيقي في الوقود والغاز، قائلة: "نحنا ما كان عندنا شي طبيعي… المازوت منا خمسين لتر يطلعلنا والباقي نشتريه بالغالي."

وأشاد المتابعون بتصريحاتها، حيث اعتبر البعض أنها أول فنانة تتحدث بما وصفوه بـ"الواقع الذي يعيشه السوريون"، مشيرين إلى أنها قالت ما لا يجرؤ الكثيرون على قوله. وكتب أحد المعلقين: "الحمدلله طلع في حدا من الفنانين عميحكي الصدق والحقيقة… الدنيا لسه بخير."

اقرأ ايضا في فن

تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروّع في تايلاند
04:32

تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروّع في تايلاند

لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري ترقد في العناية المركّزة في أحد مستشفيات تايلاند، بعد الحادث المروّع الذي تعرّضت له قبل ثلاثة أيام إثر سقوطها عن مقدّمة المسرح خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.

04:32

تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروّع في تايلاند

لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري ترقد في العناية المركّزة في أحد مستشفيات تايلاند، بعد الحادث المروّع الذي تعرّضت له قبل ثلاثة أيام إثر سقوطها عن مقدّمة المسرح خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.

وفاة مصمم الأميرة ديانا بول كوستيلو عن 80 عاماً
04:20

وفاة مصمم الأميرة ديانا بول كوستيلو عن 80 عاماً

توفي مصمم الأزياء الإيرلندي الشهير بول كوستيلو، المصمم الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وأحد أبرز الأسماء في أسبوع الموضة في لندن على مدى نحو أربعة عقود، عن عمر ناهز 80 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، السبت.

04:20

وفاة مصمم الأميرة ديانا بول كوستيلو عن 80 عاماً

توفي مصمم الأزياء الإيرلندي الشهير بول كوستيلو، المصمم الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وأحد أبرز الأسماء في أسبوع الموضة في لندن على مدى نحو أربعة عقود، عن عمر ناهز 80 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، السبت.

“جنتلمان سوريا”.. لقطة أحمد الشرع لزوجته تثير موجة من التفاعل
11:12

“جنتلمان سوريا”.. لقطة أحمد الشرع لزوجته تثير موجة من التفاعل

تصدّر الرئيس السوري أحمد الشرع مواقع التواصل بعد انتشار مقطع قصير يظهر فيه وهو يقوم بسحب الكرسي لزوجته لطيفة الدروبي كي تجلس أولاً، وذلك خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

11:12

“جنتلمان سوريا”.. لقطة أحمد الشرع لزوجته تثير موجة من التفاعل

تصدّر الرئيس السوري أحمد الشرع مواقع التواصل بعد انتشار مقطع قصير يظهر فيه وهو يقوم بسحب الكرسي لزوجته لطيفة الدروبي كي تجلس أولاً، وذلك خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروّع في تايلاند
04:32
وفاة مصمم الأميرة ديانا بول كوستيلو عن 80 عاماً
04:20
“جنتلمان سوريا”.. لقطة أحمد الشرع لزوجته تثير موجة من التفاعل
11:12
