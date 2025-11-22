نجمة "باب الحارة" هدى شعراوي في تصريح جريء عن الرئيس السوري احمد الشرع

وكالعادة، لم يمرّ حضورها مرور الكرام، حيث كشفت عن رأيها بالرئيس السوري احمد وعن نيتها التصويت له في حال حصول الانتخابات.

وخلال المقابلة، أكدت شعراوي أنها ستصوّت للشرع في حال جرت انتخابات قريبة، قائلة: "بنتخب الشرع لأنه وأمين، والحمدلله على زمانه خلصت ، خلص قانون قيصر".

وتابعت حديثها مشيرة إلى تحسّن الأوضاع مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفة: "كنا ناخد الخبر بالبطاقة الذكية، والمازوت كان يطلع لنا بالسنة خمسين لتر والباقي نشتريه. هلأ بيدوروا بالشوارع عليه، والبنزين توفر لكل ."

وحين سألتها المذيعة إن كان ما تصفه يُعد أمرًا طبيعيًا في أي دولة، أجابت شعراوي بتأكيد أن الوضع في لم يكن طبيعيًا ، وأن المواطنين كانوا يعانون من نقص حقيقي في الوقود والغاز، قائلة: "نحنا ما كان عندنا شي طبيعي… المازوت منا خمسين لتر يطلعلنا والباقي نشتريه بالغالي."

وأشاد المتابعون بتصريحاتها، حيث اعتبر البعض أنها أول فنانة تتحدث بما وصفوه بـ"الواقع الذي يعيشه السوريون"، مشيرين إلى أنها قالت ما لا يجرؤ الكثيرون على قوله. وكتب أحد المعلقين: "الحمدلله طلع في حدا من الفنانين عميحكي الصدق والحقيقة… لسه بخير."