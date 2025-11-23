تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروّع في تايلاند

وكانت هنري تقدّمت بثوب لامع وحذاء بكعب عالٍ قبل أن تفقد توازنها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى "باولو رانجسيت" لإجراء الفحوصات الضرورية.

وفي بيان جديد، أوضحت منظمة « – » أنّ هنري لا تتحسن بالسرعة المتوقعة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي قرّر إبقاءها في العناية المركزة لمدة أسبوع على الأقل، تحت مراقبة دقيقة لحالتها الصحية. كما أكد البيان وجود شقيقتها الدكتورة فيليسيا هنري سامويلز ووالدتهما إلى جانبها في تايلاند لمتابعة المستجدات بشكل مستمر.

وطالبت العائلة الجمهور، داخل جامايكا وخارجها، بالدعاء لغابرييل ودعمها مع الامتناع عن نشر الشائعات أو التعليقات التي قد تزيد من توتر الأسرة، مع التشديد على ضرورة احترام خصوصيتها. وكان مالك مسابقة راؤول روشا قد صرّح سابقاً بأن هنري لا تعاني من أي كسور، وتتلقى الرعاية اللازمة بانتظار تحسّنها خلال الأيام المقبلة.