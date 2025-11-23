ماغي بو غصن تردّ على الانتقادات: لست مسؤولة عن أحد

بو غصن شددت على أنها ليست من المعتادين على الدخول في سجالات أو الردّ على التعليقات، لكنها وجدت أن ما يُقال عنها أحياناً لا يمتّ إلى الواقع، ولا يعكس حقيقة عملها أو علاقتها بزملائها. وقالت في رسالتها: «ما بعرف ليه صرت مسؤولة عن كتير أشياء بالمهنة. أنا ممثلة بحب مهنتي وزملائي، وبنجح وبكبر فيهن. قدّمت شغلي وخلّيت الحكم للناس… وهيدي طريقتي وما رح غيّرها». وأرفقت تصريحها بتحية مباشرة لزملائها الفنانين، مؤكدة تقديرها لهم ولشركة Eagle Films التي يديرها زوجها جمال
سنان، والتي – بحسب قولها – منحت فرصاً واسعة
لعدد كبير من النجوم عبر السنوات. موقف بو غصن جاء بعد إشادة الصحافي إيلي مرعب بدورها وبأعمال الشركة، مؤكداً أن بو غصن لم تكن يوماً أنانية، وأن أعمالها من «أولاد آدم» إلى «بالحرام» قدّمت فرصاً عادلة لممثلين من مختلف الأجيال، مخضرمين ووجوهاً جديدة
على حدّ سواء. وفي سياق متصل، تواصل بو غصن تصوير مشاهدها في مسلسل «بالحرام» المتوقع عرضه
في موسم رمضان
2026، حيث تؤدي شخصية «جود» إلى جانب سينتيا كرم، باسم
مغنية، تقلا شمعون، وسارة أبي كنعان
، تحت إخراج فيليب أسمر وكتابة فادي حسين
وشادي كيوان. بهذا الموقف، تثبّت ماغي بو غصن رسالتها بأن نجاحها قائم على الشراكة والتعاون، لا على الصراعات أو المنافسة السلبية، في وقت تستعد فيه لعمل درامي جديد يحظى بترقّب جماهيري واسع.