ماغي بو غصن تردّ على الانتقادات: لست مسؤولة عن أحد

أطلقت الممثلة ماغي بو غصن موقفاً واضحاً تجاه الانتقادات التي طالتها في الأيام ، وذلك في ردّ نشرته عبر منصة “إكس”، حيث عبّرت عن استغرابها ممّا سمّته “تحميلها مسؤوليات غير منطقية” في عالم التمثيل.

بو غصن شددت على أنها ليست من المعتادين على الدخول في سجالات أو الردّ على التعليقات، لكنها وجدت أن ما يُقال عنها أحياناً لا يمتّ إلى الواقع، ولا يعكس حقيقة عملها أو علاقتها بزملائها. وقالت في رسالتها: «ما بعرف ليه صرت مسؤولة عن كتير أشياء بالمهنة. أنا ممثلة بحب مهنتي وزملائي، وبنجح وبكبر فيهن. قدّمت شغلي وخلّيت الحكم للناس… وهيدي طريقتي وما رح غيّرها». وأرفقت تصريحها بتحية مباشرة لزملائها الفنانين، مؤكدة تقديرها لهم ولشركة Eagle Films التي يديرها زوجها سنان، والتي – بحسب قولها – منحت فرصاً لعدد كبير من النجوم عبر السنوات. موقف بو غصن جاء بعد إشادة الصحافي إيلي مرعب بدورها وبأعمال الشركة، مؤكداً أن بو غصن لم تكن يوماً أنانية، وأن أعمالها من «أولاد آدم» إلى «بالحرام» قدّمت فرصاً عادلة لممثلين من مختلف الأجيال، مخضرمين ووجوهاً على حدّ سواء. وفي سياق متصل، تواصل بو غصن تصوير مشاهدها في مسلسل «بالحرام» المتوقع في موسم 2026، حيث تؤدي شخصية «جود» إلى جانب سينتيا كرم، مغنية، تقلا شمعون، وسارة أبي ، تحت إخراج فيليب أسمر وكتابة فادي وشادي كيوان. بهذا الموقف، تثبّت ماغي بو غصن رسالتها بأن نجاحها قائم على الشراكة والتعاون، لا على الصراعات أو المنافسة السلبية، في وقت تستعد فيه لعمل درامي جديد يحظى بترقّب جماهيري واسع.