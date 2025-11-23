داليا مبارك تخطف الأنظار برقصة عفوية في زفاف شقيقتها

الفيديو الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل أظهر داليا وهي تعيش اللحظة بتفاعل لافت، ما دفع المتابعين للتعليق على حضورها الحيوي وتفاعلها الطبيعي في المناسبة العائلية. وعلى صعيد آخر، كانت داليا مبارك قد أثارت ضجة مؤخراً خلال حفلها الأخير، حين أعلنت على خشبة المسرح انتماءها لنادي النصر، في خطوة أثارت موجة من التعليقات بين جماهير على المنصات الاجتماعية. ظهور داليا بين أجواء الزفاف وموجة الجدل حول تصريحها الرياضي أعاد تسليط الضوء على الفنانة التي لا تزال تحافظ على حضورها القوي، سواء في المناسبات الفنية أو عبر اللحظات العفوية التي تشاركها مع جمهورها.