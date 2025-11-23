الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
A-
A+

رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان

فن

2025-11-23 | 08:54
رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان

رحلت الإعلامية المصرية ميرفت سلامة، الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث أعلنت الفنانة منة بدر تيسير خبر وفاتها عبر حسابها الرسمي مرفقة صورة للراحلة، في رسالة عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي جمعتهما.

وكتبت منة بدر في نعي مؤثر: «توفّيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة، أغلى الناس، وأقرب صديقة لوالدتي وتوأم روحها، وأحنّ إنسانة. ستظل مكانتها محفوظة، وهتوحشيني جدًا يا أعزّ القلوب».

تفاصيل الجنازة تشير إلى أنه سيتم تشييع جثمان الإعلامية الراحلة عقب صلاة العصر من مسجد الثورة في مصر الجديدة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة نصر. وكانت حالتها الصحية قد تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مصر الجديدة، إذ كانت تعاني منذ عدة أشهر من سرطان المعدة.

وقدمت ميرفت سلامة عبر التلفزيون المصري مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، بين البرامج الثقافية وبرامج الأطفال، قبل أن تتولى مناصب قيادية مهمة، من بينها رئاسة الفضائية المصرية، ثم منصب نائب رئيس التلفزيون المصري خلال فترة تُعد من أبرز فترات تطور القطاع الإعلامي الرسمي.

وتنتمي الراحلة إلى أسرة فنية عريقة، فهي الشقيقة الصغرى للموسيقار جمال سلامة والموسيقار فاروق سلامة، كما أنها عمة مذيع الفضائية المصرية محمد السماحي. وكانت متزوجة من الروائي الراحل الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي توفي في أكتوبر عام 2021.

برحيل ميرفت سلامة، يفقد الإعلام المصري شخصية مثقفة ومهنية تركت بصمة واضحة في تاريخ البرامج التلفزيونية وإدارة المؤسسات الإعلامية، فيما تتواصل رسائل العزاء من زملائها ومحبيها تقديراً لمسيرتها الطويلة.

اقرأ ايضا في فن

حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
11:30

حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس

خطفَت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بقوة خلال حضورها سباق الفورمولا 1 في لاس فيغاس، حيث ظهرت إلى جانب زوجها جي زي وسط مشاركة لافتة لكبار نجوم هوليوود الذين حضروا الحدث الرياضي الأبرز في المدينة.

11:30

حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس

خطفَت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بقوة خلال حضورها سباق الفورمولا 1 في لاس فيغاس، حيث ظهرت إلى جانب زوجها جي زي وسط مشاركة لافتة لكبار نجوم هوليوود الذين حضروا الحدث الرياضي الأبرز في المدينة.

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها
11:26

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها

أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب طمأنة جمهورها بشأن مستقبلها الفني، بعدما انتشر تسجيل صوتي جديد عبر صفحة محبيها على “إنستغرام” وتناقله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، حاسماً الشائعات التي تحدّثت عن نيتها الاعتزال خلال الفترة الأخيرة.

11:26

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها

أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب طمأنة جمهورها بشأن مستقبلها الفني، بعدما انتشر تسجيل صوتي جديد عبر صفحة محبيها على “إنستغرام” وتناقله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، حاسماً الشائعات التي تحدّثت عن نيتها الاعتزال خلال الفترة الأخيرة.

خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"
09:01

خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"

تصدر خلال الساعات الماضية لقطات تُظهر حجم الحريق الذي دمّر مدينة التصوير الخاصة بمسلسل "النويلاتي" في منطقة يعفور، في حادثة وصفها مصدر إنتاجي بأنها متعمدة، نظراً للآثار التي تركها الفاعل في موقع الحريق.

09:01

خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"

تصدر خلال الساعات الماضية لقطات تُظهر حجم الحريق الذي دمّر مدينة التصوير الخاصة بمسلسل "النويلاتي" في منطقة يعفور، في حادثة وصفها مصدر إنتاجي بأنها متعمدة، نظراً للآثار التي تركها الفاعل في موقع الحريق.

اخترنا لك
حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
11:30
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها
11:26
خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"
09:01
رحيل نجم الكوميديا التونسية نور الدين بن عيّاد عن عمر 73 عاماً
08:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025