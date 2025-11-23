رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان

وكتبت منة بدر في نعي مؤثر: «توفّيت إلى رحمة الإعلامية الكبيرة ميرفت ، أغلى الناس، وأقرب صديقة لوالدتي وتوأم روحها، وأحنّ إنسانة. ستظل مكانتها محفوظة، وهتوحشيني جدًا يا أعزّ القلوب».

تفاصيل الجنازة تشير إلى أنه سيتم تشييع جثمان الإعلامية الراحلة عقب صلاة العصر من مسجد الثورة في مصر الجديدة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة نصر. وكانت حالتها الصحية قد تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مصر الجديدة، إذ كانت تعاني منذ عدة أشهر من سرطان المعدة.

وقدمت ميرفت سلامة عبر التلفزيون المصري مجموعة من البرامج المتنوعة، بين البرامج الثقافية وبرامج الأطفال، قبل أن تتولى مناصب قيادية مهمة، من بينها رئاسة الفضائية ، ثم منصب التلفزيون المصري خلال فترة تُعد من أبرز فترات تطور القطاع الإعلامي الرسمي.

وتنتمي الراحلة إلى أسرة فنية عريقة، فهي الشقيقة الصغرى للموسيقار سلامة والموسيقار فاروق سلامة، كما أنها عمة مذيع الفضائية المصرية السماحي. وكانت متزوجة من الروائي الراحل الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي توفي في أكتوبر عام 2021.

برحيل ميرفت سلامة، يفقد الإعلام المصري شخصية مثقفة ومهنية تركت بصمة واضحة في تاريخ البرامج التلفزيونية وإدارة المؤسسات الإعلامية، فيما تتواصل رسائل العزاء من زملائها ومحبيها تقديراً لمسيرتها الطويلة.