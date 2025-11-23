شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها

وفي التسجيل، اعترفت شيرين بأن حالتها النفسية ليست في أفضل أوضاعها، إلا أنها أكدت أنها بخير وتعمل حالياً على تجهيز مجموعة من الأعمال الجديدة التي ستعلن عنها قريباً. وأضافت برسالة واضحة للجمهور:

«طالما أنا عايشة هاغنّي… الاعتزال بالنسبة لي يعني النهاية، وأنا لسه مكملة معاكم».

وأشارت الفنانة إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها من بعض الأطراف المحيطة بها، لكنها شددت على أنها اعتادت تجاوز الصعوبات والوقوف من جديد، مؤكدة أن دعم جمهورها هو السند الحقيقي الذي يمنحها القوة للاستمرار. وقالت:

« معايا… وأنتم ظهري اللي بقدر أعتمد عليه».

ويأتي ذلك بعد أيام من منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، عبّرت فيه عن فخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرة إنجازاً وطنياً يبعث على التفاؤل والفخر.

وبهذا التسجيل الصوتي، تكون شيرين قد أغلقت فعلياً باب الشائعات المتداولة حول اعتزالها، مجددة تمسكها بالغناء الذي وصفته بأنه جزء لا ينفصل عن حياتها وهويتها الفنية، مهما كانت الظروف التي تمر بها خلف الكواليس.