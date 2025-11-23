الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها
A-
A+

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها

فن

2025-11-23 | 11:26
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها

أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب طمأنة جمهورها بشأن مستقبلها الفني، بعدما انتشر تسجيل صوتي جديد عبر صفحة محبيها على “إنستغرام” وتناقله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، حاسماً الشائعات التي تحدّثت عن نيتها الاعتزال خلال الفترة الأخيرة.

وفي التسجيل، اعترفت شيرين بأن حالتها النفسية ليست في أفضل أوضاعها، إلا أنها أكدت أنها بخير وتعمل حالياً على تجهيز مجموعة من الأعمال الجديدة التي ستعلن عنها قريباً. وأضافت برسالة واضحة للجمهور:
«طالما أنا عايشة هاغنّي… الاعتزال بالنسبة لي يعني النهاية، وأنا لسه مكملة معاكم».

وأشارت الفنانة إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها من بعض الأطراف المحيطة بها، لكنها شددت على أنها اعتادت تجاوز الصعوبات والوقوف من جديد، مؤكدة أن دعم جمهورها هو السند الحقيقي الذي يمنحها القوة للاستمرار. وقالت:
«الله معايا… وأنتم ظهري اللي بقدر أعتمد عليه».

ويأتي ذلك بعد أيام من منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، عبّرت فيه عن فخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرة الحدث إنجازاً وطنياً يبعث على التفاؤل والفخر.

وبهذا التسجيل الصوتي، تكون شيرين قد أغلقت فعلياً باب الشائعات المتداولة حول اعتزالها، مجددة تمسكها بالغناء الذي وصفته بأنه جزء لا ينفصل عن حياتها وهويتها الفنية، مهما كانت الظروف التي تمر بها خلف الكواليس.

اقرأ ايضا في فن

حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
11:30

حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس

خطفَت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بقوة خلال حضورها سباق الفورمولا 1 في لاس فيغاس، حيث ظهرت إلى جانب زوجها جي زي وسط مشاركة لافتة لكبار نجوم هوليوود الذين حضروا الحدث الرياضي الأبرز في المدينة.

11:30

حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس

خطفَت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بقوة خلال حضورها سباق الفورمولا 1 في لاس فيغاس، حيث ظهرت إلى جانب زوجها جي زي وسط مشاركة لافتة لكبار نجوم هوليوود الذين حضروا الحدث الرياضي الأبرز في المدينة.

خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"
09:01

خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"

تصدر خلال الساعات الماضية لقطات تُظهر حجم الحريق الذي دمّر مدينة التصوير الخاصة بمسلسل "النويلاتي" في منطقة يعفور، في حادثة وصفها مصدر إنتاجي بأنها متعمدة، نظراً للآثار التي تركها الفاعل في موقع الحريق.

09:01

خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"

تصدر خلال الساعات الماضية لقطات تُظهر حجم الحريق الذي دمّر مدينة التصوير الخاصة بمسلسل "النويلاتي" في منطقة يعفور، في حادثة وصفها مصدر إنتاجي بأنها متعمدة، نظراً للآثار التي تركها الفاعل في موقع الحريق.

رحيل نجم الكوميديا التونسية نور الدين بن عيّاد عن عمر 73 عاماً
08:57

رحيل نجم الكوميديا التونسية نور الدين بن عيّاد عن عمر 73 عاماً

رحل الفنان التونسي نور الدين بن عيّاد صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره الذي ارتبط لعقود طويلة بأعماله الكوميدية الهادفة.

08:57

رحيل نجم الكوميديا التونسية نور الدين بن عيّاد عن عمر 73 عاماً

رحل الفنان التونسي نور الدين بن عيّاد صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره الذي ارتبط لعقود طويلة بأعماله الكوميدية الهادفة.

اخترنا لك
حضور بيونسيه وجي زي يشعل أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
11:30
خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"
09:01
رحيل نجم الكوميديا التونسية نور الدين بن عيّاد عن عمر 73 عاماً
08:57
رحيل الإعلامية المصرية ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
08:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025