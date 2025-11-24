ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا تحصدان جوائز The Best عن مسلسل "وتقابل حبيب"

وقد جاء تكريم بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مشاركتها في العمل، حيث عبّرت عن سعادتها بهذا التقدير مؤكدة أن الحبّ الذي يبادله الجمهور يمنحها للاستمرار وتقديم أعمال أقوى.

أما نيكول ، فنالت درع التميز عن دورها في المسلسل نفسه، معربة عن فخرها بهذا التكريم، ومشيرة إلى أن الاحتفاء بالدراما يعكس تقديرًا لصناعة الفن وإيمانًا بقيمة ما يقدمه الفنانون.

السجادة الحمراء بدت كمنصة للّحظات اللافتة، إذ خطفت النجمتان الأنظار بإطلالتين راقيتين وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تهنئتهما.

https://www.instagram.com/reel/DRZZt5Kiopo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==