يوسف الخال وعمار شلق يكشفان كواليس عرض "إنتاج محلي" الأول

وتحدّث بطل العمل عن خصوصية التجربة الجديدة التي يخوضها على خشبة المسرح، مؤكّدًا أن العمل يحمل رؤية فنية مختلفة تعتمد على مقاربة محلية في النص والإخراج والأداء. كما عبّر الممثل عمار شلق عن حماسه لانطلاقة هذا المشروع، مشيرًا إلى أن المسرحية تقدّم مزيجًا بين الطابع الاجتماعي والكوميديا السوداء بروح لبنانية .

الإطلالة لم تقتصر على أبطال العمل فقط، إذ شاركت كلّ من ورد الخال وتقلا شمعون برأيهما في ، حيث أثنتا على الأداء الجماعي والرسالة الفنية التي تحملها المسرحية، مؤكدتين أهمية دعم الإنتاج المحلي في هذه المرحلة.

، توجّه الفنان وسام صبّاغ برسالة خاصة إلى يوسف الخال، أشاد فيها بحضوره المسرحي ودوره الأساسي في إنجاح هذا العمل الذي ينتظره الجمهور، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين أبدوا إعجابهم بأجواء الافتتاح والمحتوى الفني للمسرحية.