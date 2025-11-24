اخلاء سبيل الهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر تكشف التفاصيل

وفي التفاصيل، مثلت الفنانة الفضالة أمام في أولى جلسات محاكمتها على خلفية قضية تتعلق بنشر واتهامات مرتبطة بأمن الدولة. وخلال الجلسة، نفت الفضالة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أي معلومات مضللة.

هيئة الدفاع من جانبها تقدمت بطلب لإخلاء سبيلها، وهو ما استجابت له المحكمة ، حيث قررت إخلاء سبيل إلهام الفضالة بلا ضمان، مع تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل لاستكمال النظر في الأدلة والمرافعات القانونية.

وخرجت محامية الفضالة، مريم البحر عبر فيديو في صفحتها الشخصية على "سناب شات"، من قصر العدل بالكويت وجهت الشكر لكل من ساهم في التخفيف من الأزمة التي مرت بها الهام مؤخرًا.

وقالت البحر في اول تعليق بعد اخلاء سبيل موكلتها: "شكرا قضائنا العادل شكرا جمهور الفنانة الهام، شكرا لكل شخص حاول يخفف علينا بالازمة اللي احنا مرينا فيها، تم اخلاء سبيل موكلتي الهام الفضالة، شكرا".