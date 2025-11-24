الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اخلاء سبيل الهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر تكشف التفاصيل
اخلاء سبيل الهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر تكشف التفاصيل
A-
A+

اخلاء سبيل الهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر تكشف التفاصيل

فن

2025-11-24 | 04:05
اخلاء سبيل الهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر تكشف التفاصيل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اخلاء سبيل الهام الفضالة ومحاميتها مريم البحر تكشف التفاصيل

تصدر خلال الساعات الماضية خبر اخلال سبيل الفنانة الكويتية الهام الفضالة بعد 21 يوما على توقيفها على خلفية تسجيل صوتي مسرب.

وفي التفاصيل، مثلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أمام محكمة الجنايات في أولى جلسات محاكمتها على خلفية قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة واتهامات مرتبطة بأمن الدولة. وخلال الجلسة، نفت الفضالة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أي معلومات مضللة.

هيئة الدفاع من جانبها تقدمت بطلب لإخلاء سبيلها، وهو ما استجابت له المحكمة اليوم، حيث قررت إخلاء سبيل إلهام الفضالة بلا ضمان، مع تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل لاستكمال النظر في الأدلة والمرافعات القانونية.

وخرجت محامية الفضالة، مريم البحر عبر فيديو في صفحتها الشخصية على "سناب شات"، من قصر العدل بالكويت وجهت الشكر لكل من ساهم في التخفيف من الأزمة التي مرت بها الهام مؤخرًا.

وقالت البحر في اول تعليق بعد اخلاء سبيل موكلتها: "شكرا قضائنا العادل شكرا جمهور الفنانة الهام، شكرا لكل شخص حاول يخفف علينا بالازمة اللي احنا مرينا فيها، تم اخلاء سبيل موكلتي الهام الفضالة، شكرا".

اقرأ ايضا في فن

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
10:58

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

10:58

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت

احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا
10:56

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.

10:56

بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا

أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف
10:53

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.

10:53

بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

أعلنت زوجة الفنان الجامايكي العالمي جيمي كليف، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الريغي، عن وفاته عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناته من التهاب رئوي.

اخترنا لك
جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكرّم فنانًا رحل بصمت
10:58
بعد انفصالين… مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر مجددًا
10:56
بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف
10:53
جدل حول تسجيل شيرين عبد الوهاب الصوتي: "ذكاء اصطناعي"!
08:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025