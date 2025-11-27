فضيحة تطال مالك مسابقة ملكة جمال الكون.. مهرَب مخدرات واسلحة !

تقارير إعلامية مكسيكية كشفت عن تطوّر خطير يطال راؤول روشا، الرئيس والشريك في ملكية منظمة ، بعد اتهامات له بالتورط في شبكات تهريب المخدرات والأسلحة والوقود بين غواتيمالا والمكسيك. التقرير الذي نشرته صحيفة "ريفورما" جاء بعد أيام قليلة على حفل انتخاب ملكة الكون 2025، الذي أحاطته فوضى شملت انسحاب حكّام، خلافات علنية، وشبهات في آلية التقييم.

