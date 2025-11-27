الأخبار
فضيحة تطال مالك مسابقة ملكة جمال الكون.. مهرَب مخدرات واسلحة !
فضيحة تطال مالك مسابقة ملكة جمال الكون.. مهرَب مخدرات واسلحة !
فضيحة تطال مالك مسابقة ملكة جمال الكون.. مهرَب مخدرات واسلحة !

فن

2025-11-27 | 03:47
فضيحة تطال مالك مسابقة ملكة جمال الكون.. مهرَب مخدرات واسلحة !
فضيحة تطال مالك مسابقة ملكة جمال الكون.. مهرَب مخدرات واسلحة !

تقارير إعلامية مكسيكية كشفت عن تطوّر خطير يطال راؤول روشا، الرئيس والشريك في ملكية منظمة ملكة جمال الكون، بعد توجيه اتهامات له بالتورط في شبكات تهريب المخدرات والأسلحة والوقود بين غواتيمالا والمكسيك. التقرير الذي نشرته صحيفة "ريفورما" جاء بعد أيام قليلة على حفل انتخاب ملكة جمال الكون 2025، الذي أحاطته فوضى واسعة شملت انسحاب حكّام، خلافات علنية، وشبهات في آلية التقييم.

بحسب "ريفورما"، يشغل روشا أيضاً منصب قنصل غواتيمالا في المكسيك، ويعتبره مكتب المدّعي العام المكسيكي قائداً لمنظّمة إجرامية تقوم بتهريب الوقود عبر نهر أوسوماسينتا ونقله لاحقاً بالشاحنات إلى كويريتارو. وفي 6 أغسطس، تقدّم مكتب الجريمة المنظمة بطلب رسمي لإصدار مذكرة توقيف بحق روشا بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والأسلحة.

التحقيقات شملت مداهمة منازل عدة يُشتبه بارتباطها بالقضية، بينها منزل عثرت فيه السلطات على سجلات توثّق مساهمات مالية بملايين البيزو يُزعم أنّ روشا قدّمها للمجموعة الإجرامية. وتشير مذكرة التوقيف، التي حصلت عليها الصحيفة، إلى وجود علاقات تجمع أفراد الشبكة المزعومة بسياسيين ومسؤولين في مستويات حكومية مختلفة، ما سهّل عمليات تهريب الهيدروكربونات والمخدرات والأسلحة الحربية.

مصادر فيدرالية قالت للصحيفة إن روشا تواصل في تشرين الأول الماضي مع وحدة التحقيقات الفيدرالية للتفاوض على صفقة إقرار بالذنب مقابل الحماية من الملاحقة، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الملف.

