كندة حنا توضح حقيقة خلافها مع جهة إنتاج: "الأزمة مالية وليست مهنية"

أصدرت الممثلة بياناً مطوّلاً عبر حسابها على ، كشفت فيه تفاصيل خلافها مع جهة إنتاجية، مؤكدة أن المشكلة لا ترتبط بطبيعة العمل أو بأي تباين مهني، بل تتعلق كما قالت بـ“مستحقات مالية متأخرة” وبـ“ضرر” لحق بها نتيجة سوء إدارة الإنتاج.

وأوضحت حنا أنها لم تواجه أي خلاف أثناء التصوير، وأن مطالبها اقتصرت على حقوقها، معتبرة أن “التصرفات غير المناسبة منذ البداية” كانت السبب في تفاقم الأزمة. واتهمت في بيانها المخرجة والمنتجة بإطلاق تصريحات تهدف – بحسب تعبيرها – إلى خلق توتر بينها وبين زملائها وإظهارها كطرف متهرّب، مؤكدة أن هذه الادعاءات “غير صحيحة إطلاقاً”. وأضافت أنها ما تزال تطالب بحقوقها رغم انحدار مستوى الحوار، إلا أنها لم تعد ترغب في العمل مجدداً مع الجهة المنتجة بسبب ما وصفته بـ“الأساليب غير المهنية”. وختمت بيانها بالتأكيد على ثقتها بأن حقها سيعود قائلة: “ هو الحق”.