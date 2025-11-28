الأخبار
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس

فن

2025-11-28 | 11:47
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس

عادت تشيلسي ديفي، الحبيبة السابقة للأمير هاري، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي بعد نشرها للمرة الأولى صوراً من حفل زفافها السرّي الذي أُقيم عام 2022 في جزيرة موريشيوس، وذلك بعد ثلاث سنوات على الحدث.

وقد شاركت ديفي الصور مع صحيفة ذا ستاندرد، في خطوة نادرة من مصمّمة المجوهرات التي لطالما فضّلت الابتعاد عن الأضواء منذ انفصالها عن الأمير هاري عام 2010.

وفي حديثها عن موريشيوس، أوضحت ديفي أنّ الكثيرين يرونها مجرد وجهة سياحية، لكنها بنظرها “أكبر بكثير من ذلك”. وتظهر الصور العائلية ديفي وزوجها سام كاتمور-سكوت على الشاطئ بابتسامة عفوية، وإلى جانبهما ابنهما ليو الذي وُلد قبل أشهر من إعلان زواجهما، إضافة إلى طفلتهما كلوي التي وُلدت عام 2024.

وفي المقابلة، كشفت ديفي تفاصيل طريفة عن يومها الكبير، مؤكدة أنها اشترت فستان زفافها قبل يوم واحد فقط من الحفل من متجر داخل أحد الفنادق المحلية، وأعربت عن رضاها التام بالخيار الذي جاء في اللحظة الأخيرة.

وتعود علاقة الأمير هاري بديفي إلى عام 2004، حيث عاشا فترة متقلبة شهدت انفصالات متكررة قبل إنهاء العلاقة نهائياً عام 2010. ومع ذلك، بقي التواصل قائماً بينهما، إلى درجة أن ديفي حضرت زفاف الأمير هاري وميغان ماركل عام 2018. وقد خصّ الأمير هاري سطوراً عنها في مذكراته سبير الصادرة عام 2023، معبّراً عن إعجابه بكونها غير مكترثة بالألقاب الملكية وبكل ما يرتبط بها.

وكتب الأمير في مذكراته أن ديفي كانت مختلفة عن العديد ممن عرفهنّ، إذ لم تكن منبهرة بلقبه الملكي، بل بدت غير مبالية به، وهو ما جعله يرى فيها نموذجاً لعلاقة أكثر بساطة وواقعية مقارنة بما كان يعيشه آنذاك.

