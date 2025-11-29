عقد قران فريدة ابنة محمد هنيدي… احتفال عائلي وهذا موعد الزفاف

وشهد مساء الجمعة احتفال هنيدي بعقد قران فريدة في أجواء عائلية هادئة، حضرها أفراد الأسرة وعدد محدود من الأصدقاء.
وخطفت فريدة الأنظار بإطلالة بسيطة وراقية، إذ ارتدت فستاناً أبيض بتطريزات خفيفة من اللولي، مع حجاب خالٍ من التطريز أو اللمّاع، ما أظهر جمالها الطبيعي.
ولم يُسجَّل حضور نجوم الوسط الفني، فيما ظهرت شقيقتها فاطمة وشقيقها ووالدتها إلى جانبها خلال المناسبة.
يُذكر أنّ هنيدي كان قد احتفل في يوليو 2024 بخطوبة فريدة إلى الدكتور حازم فؤاد الدباح، في حفل عائلي أيضاً داخل منزل العائلة، حيث اعتمدت ابنته حينها فستاناً أبيض بسيطاً، وتصدّرت صور تبادل دبل الخطوبة مواقع التواصل الاجتماعي.
أثار تصريح المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل جدلاً واسعاً بعد كشفه أن الفنان اللبناني فضل شاكر سيُنقل خلال الساعات المقبلة من مركز توقيفه إلى المستشفى، بسبب ما وصفه بـ “ارتفاع وتلاعب كبير في ضغط الدم” إضافة إلى عوارض صحية مرتبطة بداء السكري الذي يعاني منه منذ سنوات.
تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.
تصدر اسمُ الفنانةِ السوريةِ جومانة مراد محركات البحثِ والتريند خلال الساعات الماضية، بعد انتشارِ مقطعِ فيديو يوثّق لحظةَ سقوطِها أرضاً على السجادةِ الحمراء خلال مشاركتها في أحدِ الفعاليات الفنية.