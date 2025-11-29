عقد قران فريدة ابنة محمد هنيدي… احتفال عائلي وهذا موعد الزفاف

وشهد مساء الجمعة احتفال بعقد قران فريدة في أجواء عائلية هادئة، حضرها أفراد الأسرة وعدد محدود من الأصدقاء.

وخطفت فريدة الأنظار بإطلالة بسيطة وراقية، إذ ارتدت فستاناً أبيض بتطريزات خفيفة من اللولي، مع حجاب خالٍ من التطريز أو اللمّاع، ما أظهر جمالها الطبيعي.

ولم يُسجَّل حضور نجوم الوسط الفني، فيما ظهرت شقيقتها فاطمة وشقيقها ووالدتها إلى جانبها خلال المناسبة.

يُذكر أنّ هنيدي كان قد في يوليو 2024 بخطوبة فريدة إلى الدكتور حازم الدباح، في حفل عائلي أيضاً داخل العائلة، حيث اعتمدت ابنته حينها فستاناً أبيض بسيطاً، وتصدّرت صور تبادل دبل الخطوبة .