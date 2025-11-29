الأخبار
بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية وخروجه من المستشفى
بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية وخروجه من المستشفى
A-
A+

بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية وخروجه من المستشفى

فن

2025-11-29 | 05:43
بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية وخروجه من المستشفى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية وخروجه من المستشفى

كشفت الفنانة بسمة بوسيل أن طليقها الفنان تامر حسني غادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالته الصحية، وذلك عقب خضوعه لعملية استئصال جزء من الكلية في ألمانيا.

وكان حسني قد عاد إلى مصر الأسبوع الماضي ليستكمل علاجه في أحد المستشفيات بالقاهرة.

ونفى تامر حسني ما تردد عن تعرضه لخطأ طبي أثناء العملية، موضحاً عبر خاصية القصص القصيرة على فيسبوك أن كل ما يُشاع بهذا الشأن غير صحيح، وقال: حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة، جمعة مباركة على الجميع. حابب أوضح حاجة… لا صحة لكل من يروّج لوجود خطأ طبي.

وحرص حسني على طمأنة جمهوره بشأن وضعه الصحي، مؤكداً أن حالته تتحسن تدريجياً، وأضاف: أنا الحمد لله وبفضل الله بتحسن كل يوم. المتابعات مستمرة بين المستشفى في ألمانيا ومصر، وهناك إشادات كبيرة من الأطباء في ألمانيا بالدكاترة المصريين. واختتم: العملية كانت كبيرة وصعبة، لكن بكرم ربنا ثم دعواتكم قادر أعدّيها على خير. كل الشكر ليكم يا أغلى الناس.

ويُذكر أن تامر حسني غادر ألمانيا الأسبوع الماضي متجهاً إلى مستشفى في مصر لاستكمال علاجه. وكان قد توجه بالشكر لجمهوره على دعمهم، قائلاً: مش عارف أشكركم إزاي على المشاعر الصادقة اللي وصلتني. حالياً هكمل فترة علاجي في مصر، ودعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير.

اقرأ ايضا في فن

جوزيف ابو فاضل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فضل شاكر
07:23

جوزيف ابو فاضل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فضل شاكر

أثار تصريح المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل جدلاً واسعاً بعد كشفه أن الفنان اللبناني فضل شاكر سيُنقل خلال الساعات المقبلة من مركز توقيفه إلى المستشفى، بسبب ما وصفه بـ “ارتفاع وتلاعب كبير في ضغط الدم” إضافة إلى عوارض صحية مرتبطة بداء السكري الذي يعاني منه منذ سنوات.

07:23

جوزيف ابو فاضل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فضل شاكر

أثار تصريح المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل جدلاً واسعاً بعد كشفه أن الفنان اللبناني فضل شاكر سيُنقل خلال الساعات المقبلة من مركز توقيفه إلى المستشفى، بسبب ما وصفه بـ “ارتفاع وتلاعب كبير في ضغط الدم” إضافة إلى عوارض صحية مرتبطة بداء السكري الذي يعاني منه منذ سنوات.

طلال مارديني يروي مأساة عاشها عند انتقاله الى دبي: نمت بالسيارة
07:10

طلال مارديني يروي مأساة عاشها عند انتقاله الى دبي: نمت بالسيارة

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.

07:10

طلال مارديني يروي مأساة عاشها عند انتقاله الى دبي: نمت بالسيارة

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.

جومانا مراد تتعثر على السجادة الحمراء وفيديو يوثق ما حصل
07:05

جومانا مراد تتعثر على السجادة الحمراء وفيديو يوثق ما حصل

تصدر اسمُ الفنانةِ السوريةِ جومانة مراد محركات البحثِ والتريند خلال الساعات الماضية، بعد انتشارِ مقطعِ فيديو يوثّق لحظةَ سقوطِها أرضاً على السجادةِ الحمراء خلال مشاركتها في أحدِ الفعاليات الفنية.

07:05

جومانا مراد تتعثر على السجادة الحمراء وفيديو يوثق ما حصل

تصدر اسمُ الفنانةِ السوريةِ جومانة مراد محركات البحثِ والتريند خلال الساعات الماضية، بعد انتشارِ مقطعِ فيديو يوثّق لحظةَ سقوطِها أرضاً على السجادةِ الحمراء خلال مشاركتها في أحدِ الفعاليات الفنية.

