بسمة بوسيل تكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية وخروجه من المستشفى

وكان حسني قد عاد إلى مصر الأسبوع الماضي ليستكمل علاجه في أحد المستشفيات بالقاهرة.

ونفى تامر حسني ما عن تعرضه لخطأ طبي أثناء العملية، موضحاً عبر خاصية القصص القصيرة على أن كل ما يُشاع بهذا الشأن غير صحيح، وقال: حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة، جمعة مباركة على الجميع. حابب أوضح حاجة… لا صحة لكل من يروّج لوجود خطأ طبي.

وحرص حسني على طمأنة جمهوره بشأن وضعه الصحي، مؤكداً أن حالته تتحسن تدريجياً، وأضاف: أنا الحمد لله وبفضل بتحسن كل يوم. المتابعات مستمرة بين المستشفى في ومصر، وهناك إشادات كبيرة من الأطباء في ألمانيا بالدكاترة المصريين. واختتم: العملية كانت كبيرة وصعبة، لكن بكرم ربنا ثم دعواتكم أعدّيها على خير. كل الشكر ليكم يا أغلى الناس.

ويُذكر أن تامر حسني غادر ألمانيا الأسبوع الماضي متجهاً إلى مستشفى في مصر لاستكمال علاجه. وكان قد توجه بالشكر لجمهوره على دعمهم، قائلاً: مش عارف أشكركم إزاي على المشاعر الصادقة اللي وصلتني. حالياً هكمل فترة علاجي في مصر، ودعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير.