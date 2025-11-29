القضاء المصري يمنع سفر ابن فنان شهير إلى الولايات المتحدة

وجاء هذا الإجراء على خلفية خلافات بين وزوجته الثانية، التي تزوجها عام 2023 في بعد عامين من انفصاله عن الإعلامية أسما .

وأصدرت المحكمة قراراً بالموافقة على الطلب الذي قدّمه حجازي، وقضت بمنع سفر الطفل مع والدته التي تحمل الجنسية الأميركية، وذلك إلى حين الفصل في النزاع القائم بين الطرفين.

وكان قد أعلن زواجه من رنا زروق العام الماضي، حيث نشر صور عقد القران عبر حسابه على ، معلقاً: الحمد لله كتبنا الكتاب… ربنا يخليكي ويباركلي فيكي .

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي كان فيلم "في عز الضهر".