سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجدداً… بداية المحاكمة الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن يمثل لمجرد، البالغ من العمر 40 عاماً، أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان، حيث تنطلق الجلسات عند الساعة الثانية بعد الظهر، فيما يُتوقع صدور الحكم يوم الخميس المقبل.

وأفاد محامي المدعية، دومينيك لاردان، أن موكلته ستطلب عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، مؤكداً أنها عاشت "ليلة صعبة" أعقبتها سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة، وأنها تأمل في أن يعترف بأنها كانت ضحية، وفق تصريحه لوكالة الأنباء .

وبحسب أقوال المدعية أمام المحققين، لم تكن تعرف مسبقاً أن الشخص الذي التقت به مغنٍ مشهور، رغم أنها علمت لاحقاً بأن ملايين المتابعين يشاهدون حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت إنها وافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن تتهمه لاحقاً بالاعتداء عليها.

، يؤكد سعد لمجرد أن العلاقة التي جمعته بها تمت بموافقتها، نافياً أي اعتداء أو إكراه.