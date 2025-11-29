جومانا مراد تتعثر على السجادة الحمراء وفيديو يوثق ما حصل

تصدر اسمُ الفنانةِ السوريةِ جومانة مراد محركات البحثِ والتريند خلال الساعات الماضية، بعد انتشارِ مقطعِ فيديو يوثّق لحظةَ سقوطِها أرضاً على السجادةِ الحمراء خلال مشاركتها في أحدِ الفعاليات الفنية.



المقطعُ انتشر بسرعة هائلة، إذ ظهرت جومانا وهي تفقد توازنها بشكلٍ مفاجئ وتسقط على قبل أن يسارع الموجودون لمساعدتها على النهوض، ما أثار موجةً من ردود الفعل على منصات التواصل.

ورغم قسوةِ المشهد، تعاملت جومانا مع ما حدث بروحٍ عالية، حيث وقفت بسرعة وأكملت سيرها بابتسامةٍ واضحة، محاولةً تحويل الموقف المحرج إلى لحظةٍ عفوية لا تؤثر على حضورها أو أناقتها.

هذا التصرف لاقى إشادةً من جمهورها الذي اعتبر أنّ ردة فعلها الهادئة تعكس احترافيتها وثقتها بنفسها، فيما رأى آخرون أن السقوط جزءٌ طبيعي من ضغوط الإطلالات الحمراء التي تفرض أحذية عالية وأرضيات زلقة.