جومانا مراد تتعثر على السجادة الحمراء وفيديو يوثق ما حصل

المقطعُ انتشر بسرعة هائلة، إذ ظهرت جومانا وهي تفقد توازنها بشكلٍ مفاجئ وتسقط على الأرض
قبل أن يسارع الموجودون لمساعدتها على النهوض، ما أثار موجةً واسعة
من ردود الفعل على منصات التواصل.
ورغم قسوةِ المشهد، تعاملت جومانا مع ما حدث بروحٍ عالية، حيث وقفت بسرعة وأكملت سيرها بابتسامةٍ واضحة، محاولةً تحويل الموقف المحرج إلى لحظةٍ عفوية لا تؤثر على حضورها أو أناقتها.
هذا التصرف لاقى إشادةً من جمهورها الذي اعتبر أنّ ردة فعلها الهادئة تعكس احترافيتها وثقتها بنفسها، فيما رأى آخرون أن السقوط جزءٌ طبيعي من ضغوط الإطلالات الحمراء التي تفرض أحذية عالية وأرضيات زلقة.