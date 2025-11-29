الأخبار
الشامي يدافع عن جمهوره بعد الجدل: صعودهم للمسرح ليس أمراً غريباً
الشامي يدافع عن جمهوره بعد الجدل: صعودهم للمسرح ليس أمراً غريباً
الشامي يدافع عن جمهوره بعد الجدل: صعودهم للمسرح ليس أمراً غريباً

فن

2025-11-29 | 05:58
الشامي يدافع عن جمهوره بعد الجدل: صعودهم للمسرح ليس أمراً غريباً
الشامي يدافع عن جمهوره بعد الجدل: صعودهم للمسرح ليس أمراً غريباً

ردّ الفنان الشامي على الانتقادات التي طالت لحظاته العفوية مع جمهوره، خصوصاً بعد تكرار حوادث صعود بعض المعجبين إلى المسرح خلال حفلاته، وآخرها في حفله الأخير في بغداد.

وجاء ردّ الشامي خلال لقائه مع منصة "بلينكس" على السجادة الحمراء في احتفالية "جي كيو" الشرق الأوسط، حيث أوضح أن ما يحدث هو تعبير طبيعي عن محبة الجمهور، ولا يجب تصويره كأمر سلبي.

وقال الشامي إنه يحرص دائماً على تأمين المسرح ومنع اقتراب الجمهور حفاظاً على النظام، مضيفاً: "أنا أصلاً بكتر رجال أمن وبجرب قدر الإمكان ما يطلع حدا على المسرح، لأنو المسرح إله حرمة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ردود فعل الجمهور تأتي من مكان عاطفي صادق: "الجمهور بيعبر عن محبته بالطريقة اللي بتناسبه".

وانتقد الشامي طريقة تناول بعض وسائل الإعلام لهذه المواقف، معتبراً أن هناك مبالغة في تصويرها لإيذائه شخصياً: "أنا بعتقد المشكلة مش بالجمهور… المشكلة بكيف بعض منصات الإعلام والصحافة عم تصيغ الموضوع لمحاربتي شخصياً، لأنو هيدي محبة من جمهور لفنان".

وأكد الشامي في ختام حديثه أنه سيبقى قريباً من جمهوره مهما حدث: "أنا بالنسبة إلي رح ضل مع الجمهور لآخر نفس… هذا واجبي تجاههم بالموسيقى والدعم والعاطفة".

 

