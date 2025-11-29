طلال مارديني يروي مأساة عاشها عند انتقاله الى دبي: نمت بالسيارة

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.



وتتصاعد الأحداث مع كشف نعيم تفاصيل متعلقة بعلاقتها بزوجها علي، بدءاً من الخلافات المرتبطة بسلوكه على وصولاً إلى غيرتها الحادة، وما تبعه من تصرفات وردود فعل غير متوقعة.

كما المؤثرة ميس لوباني تجربتها القاسية بعد خسارة جنينها في الشهر الخامس ولجوئها إلى تقنيات طفل الأنبوب. وفي سياق آخر، يستعيد طلال مارديني محطات صعبة من حياته المهنية عند انتقاله إلى دبي، ويتحدث عن تعرضه لمحاولات استغلال، إضافة إلى موقفه من احتمال تعرض شقيقته لابتزاز إلكتروني.

وتشهد الحلقة سجالاً حاداً بينه وبين حول موضوع الإعلانات وأرباحها، قبل أن يتطرق إلى أسباب الهجوم الواسع الذي طاله مؤخراً وتفسيره لردود الفعل هذه.