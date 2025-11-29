طلال مارديني يروي مأساة عاشها عند انتقاله الى دبي: نمت بالسيارة

وتتصاعد الأحداث مع كشف سارة
نعيم تفاصيل متعلقة بعلاقتها بزوجها علي، بدءاً من الخلافات المرتبطة بسلوكه على السوشيال ميديا
وصولاً إلى غيرتها الحادة، وما تبعه من تصرفات وردود فعل غير متوقعة.
كما تروي
المؤثرة الأردنية
ميس لوباني تجربتها القاسية بعد خسارة جنينها في الشهر الخامس ولجوئها إلى تقنيات طفل الأنبوب. وفي سياق آخر، يستعيد طلال مارديني محطات صعبة من حياته المهنية عند انتقاله إلى دبي، ويتحدث عن تعرضه لمحاولات استغلال، إضافة إلى موقفه من احتمال تعرض شقيقته لابتزاز إلكتروني.
وتشهد الحلقة سجالاً حاداً بينه وبين علي نعيم
حول موضوع الإعلانات وأرباحها، قبل أن يتطرق إلى أسباب الهجوم الواسع الذي طاله مؤخراً وتفسيره لردود الفعل هذه.