جوزيف ابو فاضل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فضل شاكر

أثار تصريح المحلل السياسي جدلاً واسعاً بعد كشفه أن الفنان اللبناني فضل شاكر سيُنقل خلال الساعات المقبلة من مركز توقيفه إلى المستشفى، بسبب ما وصفه بـ “ارتفاع وتلاعب كبير في ضغط الدم” إضافة إلى عوارض صحية مرتبطة بداء السكري الذي يعاني منه منذ سنوات.

