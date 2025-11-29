جوزيف ابو فاضل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فضل شاكر

وأشار أبو فاضل
إلى أن حالة
فضل شاكر تستدعي متابعة طبية دقيقة، معرباً عن أمله بأن يتجاوز أزمته الصحية ليتمكن من متابعة محاكماته التي يطالب بأن تُعقد بشكل سري بعيداً عن العلنية.
وأضاف أن مسار ملفه القانوني قد يفتح لاحقاً الباب أمام خروجه من لبنان
إلى إحدى الدول العربية
، في حال انتهت الإجراءات القضائية وفق ما يتوقعه مقربون من الفنان.
ويأتي هذا التطور في ظل ترقب لمجريات محاكمته أمام القضاء
العسكري، بعد تسليم نفسه في أكتوبر الماضي، حيث يواجه أربع دعاوى مرتبطة بأحداث عبرا
وتمويل مجموعات مسلّحة وتبييض أموال وحيازة سلاح.