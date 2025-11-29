الشامي يدافع عن جمهوره بعد الجدل: صعودهم للمسرح ليس أمراً غريباً

وجاء ردّ خلال لقائه مع منصة "بلينكس" على السجادة الحمراء في احتفالية "جي كيو" ، حيث أوضح أن ما يحدث هو تعبير طبيعي عن محبة الجمهور، ولا يجب تصويره كأمر سلبي.

وقال الشامي إنه يحرص دائماً على تأمين المسرح ومنع اقتراب الجمهور حفاظاً على النظام، مضيفاً: "أنا أصلاً بكتر رجال أمن وبجرب قدر الإمكان ما يطلع حدا على المسرح، لأنو المسرح إله حرمة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ردود فعل الجمهور تأتي من مكان عاطفي : "الجمهور بيعبر عن محبته بالطريقة اللي بتناسبه".

وانتقد الشامي طريقة تناول بعض لهذه المواقف، معتبراً أن هناك مبالغة في تصويرها لإيذائه شخصياً: "أنا بعتقد المشكلة مش بالجمهور… المشكلة بكيف بعض منصات الإعلام والصحافة عم تصيغ الموضوع لمحاربتي شخصياً، لأنو هيدي محبة من جمهور لفنان".

وأكد الشامي في ختام حديثه أنه سيبقى قريباً من جمهوره مهما حدث: "أنا بالنسبة إلي رح ضل مع الجمهور لآخر نفس… هذا واجبي تجاههم بالموسيقى والدعم والعاطفة".