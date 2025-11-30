الأخبار
سلاف فواخرجي ترد على الانتقادات: &quot;الالفاظ المسيئة بتعبر عن اصحابها&quot;
سلاف فواخرجي ترد على الانتقادات: "الالفاظ المسيئة بتعبر عن اصحابها"
سلاف فواخرجي ترد على الانتقادات: "الالفاظ المسيئة بتعبر عن اصحابها"

فن

2025-11-30 | 04:38
سلاف فواخرجي ترد على الانتقادات: "الالفاظ المسيئة بتعبر عن اصحابها"
سلاف فواخرجي ترد على الانتقادات: "الالفاظ المسيئة بتعبر عن اصحابها"

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن رؤيتها للتعليقات السلبية التي تتعرّض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتعامل معها بهدوء ومن دون الدخول في ردود حادة، معتبرة أن احترام الجمهور ومحبتهم هما مصدر قوة أي فنان.

وخلال لقاء لها مع موقع "فوشيا"، أشارت فواخرجي إلى أن بعض الانتقادات التي تتضمن ألفاظاً مسيئة تعبّر عن أصحابها، مضيفة أن طريقة الرد تتطلب لغة محترمة وتربية سليمة، متمنية أن يتجنب البعض استخدام الكلمات الجارحة.

كما عبّرت عن تقديرها الكبير للجمهور المصري، مؤكدة أن محبته تمنحها شعوراً بالأمان والدعم في كل ظرف، وأن لديها صداقات قوية في مصر تعتبرها سنداً حقيقياً.

وعن جديدها الفني، أوضحت فواخرجي أنها انتهت من المشاركة في فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً، مشيرة إلى أنها لم تتخذ بعد قراراً بشأن مشروعها الدرامي المقبل بعد قراءتها نصاً لم يشجعها على العودة حالياً، لكنها تأمل أن تختار عملاً يليق بالجمهور ويحقق حضوراً مميزاً.

