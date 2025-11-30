سلاف فواخرجي ترد على الانتقادات: "الالفاظ المسيئة بتعبر عن اصحابها"

وخلال لقاء لها مع موقع " "، أشارت فواخرجي إلى أن بعض الانتقادات التي تتضمن ألفاظاً مسيئة تعبّر عن أصحابها، مضيفة أن طريقة الرد تتطلب لغة محترمة وتربية ، متمنية أن يتجنب البعض استخدام الكلمات الجارحة.

كما عبّرت عن تقديرها الكبير للجمهور المصري، مؤكدة أن محبته تمنحها شعوراً بالأمان والدعم في كل ظرف، وأن لديها صداقات قوية في مصر تعتبرها سنداً حقيقياً.

وعن جديدها الفني، أوضحت فواخرجي أنها انتهت من المشاركة في فيلم سينمائي جديد سيتم تفاصيله قريباً، مشيرة إلى أنها لم تتخذ بعد قراراً بشأن مشروعها الدرامي المقبل بعد قراءتها نصاً لم يشجعها على العودة حالياً، لكنها تأمل أن تختار عملاً يليق بالجمهور ويحقق حضوراً مميزاً.