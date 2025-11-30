وفاة الكاتب المسرحي توم ستوبارد عن 88 عاماً بعد مسيرة استثنائية

حصد ستوبارد شهرة في السينما من خلال فيلم "شكسبير عاشقاً" الصادر عام 1998، والذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وحقق إيرادات تجاوزت 218 مليون جنيه إسترليني. كما برز اسمه في المسرح عبر مسرحيته الشهيرة "روزينكرانتز وجيلدنسترن ماتا"، إضافة إلى المسلسل "نهاية " الذي عُرض على HBO عام 2013.

وُلد ستوبارد عام 1937 في مدينة زلين بتشيكوسلوفاكيا تحت اسم توماس شتراوسلير، قبل أن تغادر عائلته البلاد هرباً من النازيين. وقد تنقل في طفولته بين سنغافورة والهند، ثم استقر لاحقاً في بعد زواج والدته من ضابط بريطاني.

بدأ مسيرته المهنية مراسلاً صحفياً في صحيفة ويسترن بوست عام 1954 وهو في السابعة عشرة من عمره، قبل أن ينتقل إلى صحيفة إيفنينغ بوست، ثم إلى النقد المسرحي، ما مهّد لانطلاقته الحقيقية في الكتابة المسرحية خلال ستينيات القرن الماضي.

وخلال مسيرته الطويلة، قدّم ستوبارد أعمالاً مسرحية بارزة من بينها "أركاديا" الصادرة عام 1993، التي جمعت بين الفلسفة والعلوم والخيال، كما كتب سيناريو فيلم "آنا كارنينا" في نسخته السينمائية لعام 2012 من بطولة كيرا نايتلي وجود لو.