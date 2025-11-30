الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الكاتب المسرحي توم ستوبارد عن 88 عاماً بعد مسيرة استثنائية
وفاة الكاتب المسرحي توم ستوبارد عن 88 عاماً بعد مسيرة استثنائية
A-
A+

وفاة الكاتب المسرحي توم ستوبارد عن 88 عاماً بعد مسيرة استثنائية

فن

2025-11-30 | 04:36
وفاة الكاتب المسرحي توم ستوبارد عن 88 عاماً بعد مسيرة استثنائية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الكاتب المسرحي توم ستوبارد عن 88 عاماً بعد مسيرة استثنائية

توفي الكاتب المسرحي البريطاني توم ستوبارد عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد مسيرة امتدت عقوداً قدّم خلالها أعمالاً شكلت حضوراً مؤثراً في المسرح والدراما والسينما. ويعد ستوبارد، الذي نال لقب فارس عام 1997، واحداً من أبرز الكتّاب في المشهد الثقافي البريطاني والعالمي.

حصد ستوبارد شهرة واسعة في السينما من خلال فيلم "شكسبير عاشقاً" الصادر عام 1998، والذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وحقق إيرادات تجاوزت 218 مليون جنيه إسترليني. كما برز اسمه في المسرح عبر مسرحيته الشهيرة "روزينكرانتز وجيلدنسترن ماتا"، إضافة إلى المسلسل القصير "نهاية العرض" الذي عُرض على قناة HBO عام 2013.

وُلد ستوبارد عام 1937 في مدينة زلين بتشيكوسلوفاكيا تحت اسم توماس شتراوسلير، قبل أن تغادر عائلته البلاد هرباً من النازيين. وقد تنقل في طفولته بين سنغافورة والهند، ثم استقر لاحقاً في بريطانيا بعد زواج والدته من ضابط بريطاني.

بدأ مسيرته المهنية مراسلاً صحفياً في صحيفة ويسترن ديلي بوست عام 1954 وهو في السابعة عشرة من عمره، قبل أن ينتقل إلى صحيفة إيفنينغ بوست، ثم إلى النقد المسرحي، ما مهّد لانطلاقته الحقيقية في الكتابة المسرحية خلال ستينيات القرن الماضي.

وخلال مسيرته الطويلة، قدّم ستوبارد أعمالاً مسرحية بارزة من بينها "أركاديا" الصادرة عام 1993، التي جمعت بين الفلسفة والعلوم والخيال، كما كتب سيناريو فيلم "آنا كارنينا" في نسخته السينمائية لعام 2012 من بطولة كيرا نايتلي وجود لو.

اقرأ ايضا في فن

بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات
11:34

بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات

أثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما أعلن عن توقفه عن تقديم الأعمال التي تدور في المناطق العشوائية، مؤكداً أن هذه البيئات لم تعد موجودة بالشكل الذي قدّمته الدراما قبل سنوات.

11:34

بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات

أثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما أعلن عن توقفه عن تقديم الأعمال التي تدور في المناطق العشوائية، مؤكداً أن هذه البيئات لم تعد موجودة بالشكل الذي قدّمته الدراما قبل سنوات.

صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر
11:31

صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر

عمّت حالة من الحزن والصدمة الأوساط النمساوية بعد الإعلان عن العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر، البالغة من العمر 31 عاماً، في منطقة غابات بعيدة عقب اختفائها من شقتها في مدينة غراتس قبل أيام.

11:31

صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر

عمّت حالة من الحزن والصدمة الأوساط النمساوية بعد الإعلان عن العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر، البالغة من العمر 31 عاماً، في منطقة غابات بعيدة عقب اختفائها من شقتها في مدينة غراتس قبل أيام.

هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟
10:28

هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبلوغر ميس دعاء أثار موجة واسعة من التعليقات، بعدما اعتبره المتابعون موجهاً بشكل غير مباشر إلى صانعة المحتوى بيسان إسماعيل، في ظل الخلاف الذي طفا إلى العلن بينهما خلال الأيام الماضية.

10:28

هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبلوغر ميس دعاء أثار موجة واسعة من التعليقات، بعدما اعتبره المتابعون موجهاً بشكل غير مباشر إلى صانعة المحتوى بيسان إسماعيل، في ظل الخلاف الذي طفا إلى العلن بينهما خلال الأيام الماضية.

اخترنا لك
بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات
11:34
صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر
11:31
هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟
10:28
من بينهم نجوى كرم ونانسي عجرم.. موجة ترحيب فنية واسعة بـ البابا لاون
10:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025