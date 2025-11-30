إد شيران يكشف كواليس لقائه الاخير بـ تايلور سويفت .. ويفجّر مفاجأة: "ليس لدي هاتف"!

شيران قال في مقابلة مع Access Hollywood إن علاقته بسويفت تعتمد بالكامل على التواصل المباشر، مضيفًا: "أنا وتايلور صديقان من سنوات طويلة… شفتها بعد أسبوع من إعلان الخطوبة، وإحنا دايمًا بنحكي وجهًا لوجه".

وأوضح الفنان أنه تخلّص منذ مدة من هاتفه وآيباده ليبتعد عن الضغوط المرتبطة بالاتصال المستمر، معتبرًا أن ذلك ساعده على الحفاظ على علاقات إنسانية حقيقية. وبحسب روايته، جلس هو وسويفت أكثر من أربع ساعات في نقاش ودي حول حياتهما وتفاصيلهما الشخصية، مؤكدًا أن صداقتهما تبقى كما هي رغم فترات الانقطاع الطويلة.

من جهتها، علّقت خلال ظهورها في برنامج فالون بسخرية لطيفة على أسلوب شيران في التواصل، مشيرة إلى أن الوصول إليه "مهمّة معقدة" تتطلب إرسال بريد إلكتروني أو استخدام جهاز خاص. بعدها، ظهر شيران في مقطع عبر تيك توك ليؤكد ما قالت، قائلاً: "مرحبًا من وقتي المخصص للآيباد… كل اللي قالته تايلور صحيح".

وأضاف شيران أن استخدامه للأجهزة محصور فقط في العمل، إذ يتلقى بريده المهني عبر اللابتوب ويجيب عند الضرورة، بعيدًا عن الإشعارات والاتصال اللحظي. وأشار إلى أن هذا الأسلوب ساعده على تحقيق توازن بين حياته المهنية والأسرية، قائلاً: "الناس صارت عايشة داخل الأجهزة… وأنا بحاول أعيش مع عيلتي مش على الإنترنت".

تصريحات شيران وسويفت لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث رأى كثيرون في موقفه رسالة مبطنة حول ضرورة التقليل من الاعتماد على الهواتف الذكية واستعادة التواصل الطبيعي في العلاقات اليومية.