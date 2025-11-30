الأخبار
بعد الضجة التي احدثها تصريحه… عمرو يوسف يوضح الحقيقة ويعتذر للجمهور
بعد الضجة التي احدثها تصريحه… عمرو يوسف يوضح الحقيقة ويعتذر للجمهور
بعد الضجة التي احدثها تصريحه… عمرو يوسف يوضح الحقيقة ويعتذر للجمهور

فن

2025-11-30 | 06:18
بعد الضجة التي احدثها تصريحه… عمرو يوسف يوضح الحقيقة ويعتذر للجمهور
بعد الضجة التي احدثها تصريحه… عمرو يوسف يوضح الحقيقة ويعتذر للجمهور

كسر الفنان عمرو يوسف صمته ليضع حدًا للجدل الذي دار خلال الأيام الماضية عقب تصريح أثار انتقادات واسعة أثناء المؤتمر الصحفي لفيلم “السلم والثعبان 2”، بعدما فُسّر حديثه على أنّه ترويج لاعتماد “الألفاظ الخارجة” كجزء من التطور الفني. يوسف أكد أن ما قاله لم يكن مقصودًا بالشكل الذي تم تداوله، مشيرًا إلى أن الضغوط والتوتر يوم المؤتمر دفعاه لاستخدام عبارات خرجت عن سياقها الطبيعي.

وخلال ظهوره في برنامج “بودكاست السبت الممتاز”، شدد يوسف على أن تصريحاته تم تضخيمها، موضحًا: “الفن مش بالألفاظ… والناس تعرف كويس لغتي وأخلاقي”. وأضاف أنه كان في حالة إرهاق شديدة وخشي من ردود الفعل على الفيلم، ما جعله يعبّر بطريقة لم تعكس موقفه الفعلي. ووجّه اعتذارًا صريحًا قائلاً: “بعتذر لأي حد اتضايق… الرسالة اللي وصلت ما كانت قصدي”.

كما تطرق يوسف خلال اللقاء إلى الفيديو المتداول الذي ادّعى متداولوه أنه تجاهل الفنانة دينا الشربيني خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد “درويش”. ونفى ذلك تمامًا، مبينًا أن دينا “صديقة مقرّبة” وأن المقطع المتداول “مقتطع ومضلّل”، وأنه لا يمكن أن يتجاهلها تحت أي ظرف.

على الجانب الآخر، يحقق فيلم “السلم والثعبان: لعب عيال” نجاحًا جماهيريًا لافتًا في دور السينما، محافظًا على صدارة شباك التذاكر المصري. الفيلم سجّل ليلة الجمعة إيرادات تجاوزت مليونًا و900 ألف جنيه، وارتفعت حصيلته خلال 17 يومًا إلى أكثر من 53 مليون جنيه، بعد بيع ما يزيد عن 346 ألف تذكرة. يشارك في العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، وحاتم صلاح، مع ظهور مميز للفنانة سوسن بدر، وهو من إخراج طارق العريان.

ظهور يوسف الإعلامي واعتذاره هدّأا جزءًا من الجدل، لكنه أعادا وضع الضوء على حجم الضغط الذي يواجهه الفنانون خلال الترويج لأعمالهم، خصوصًا حين يتحول تصريح واحد إلى مادة موسّعة للنقاش على مواقع التواصل.

