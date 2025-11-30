الأخبار
بيرين سات تكشف حجم خسائرها بعد 11 شهرًا من حرائق لوس أنجلوس
بيرين سات تكشف حجم خسائرها بعد 11 شهرًا من حرائق لوس أنجلوس
A-
A+

بيرين سات تكشف حجم خسائرها بعد 11 شهرًا من حرائق لوس أنجلوس

فن

2025-11-30 | 06:51
بيرين سات تكشف حجم خسائرها بعد 11 شهرًا من حرائق لوس أنجلوس
بيرين سات تكشف حجم خسائرها بعد 11 شهرًا من حرائق لوس أنجلوس

عاد ملف حرائق لوس أنجلوس إلى الواجهة بعد كشف النجم التركي كينان دوغلو عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخسائر التي لحقت به وبزوجته النجمة بيرين سات، عقب الحريق الكبير الذي اندلع قبل نحو عام وأدى إلى تدمير أجزاء واسعة من منزلهما الفاخر في الولايات المتحدة. دوغلو تحدّث عن المقتنيات الثمينة التي التهمتها النيران، والتي لم تُعوض حتى اليوم، رغم مرور 11 شهرًا من المتابعة مع شركة التأمين.

وبحسب ما نقلته الصحافية التركية ميوجه داغستانلي عبر "ستوري" إنستغرام، فإن الخسائر شملت مجموعة نادرة من الممتلكات الشخصية والفنية التي تحتفظ بها العائلة منذ سنوات. أهم هذه الخسائر كان فستان زفاف بيرين سات الشهير لعام 2014، الذي يُعد قطعة أيقونية ارتبطت بواحد من أبرز حفلات الزفاف في الوسط الفني التركي.

كما احترق استوديو موسيقي كامل كان يستخدمه دوغلو، وتقدّر قيمته بنحو مليون دولار، إلى جانب تسجيلات موسيقية خاصة وأرشيفات لم تُنشر من قبل. وشملت الخسائر أيضًا 15 غيتارًا محدود الإصدار اشتراها دوغلو من مزادات عالمية، إضافة إلى الأرشيف الكامل للصور والفيديوهات الخاصة بحفل زواجهما، وأكثر من 50 لوحة وتمثالًا جمعاها خلال سنوات سفرهما وتنقلاتهما.

ورغم مضي ما يقارب السنة على الحريق، لا يزال دوغلو يتابع القضية مع شركة التأمين من أجل الحصول على التعويض المناسب، إلا أن الملف ما زال دون نتيجة نهائية.

على جانب آخر، تعود بيرين سات إلى السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم "الملف السري"، الذي يشكّل أول ظهور سينمائي لها منذ 12 عامًا. الجمهور يترقّب هذا العمل لما يحمله من مشاهد جريئة وأسلوب درامي مختلف، إلى جانب أنه يأتي بعد سنوات ركّزت فيها بيرين على مشاريع رقمية ومسلسلات عبر المنصات.

وتأتي عودة بيرين، المعروفة بشخصية "سمر" الشهيرة من مسلسل "العشق الممنوع"، بعد آخر مشاركة سينمائية لها عام 2013 في فيلم "عالمي"، حيث قدمت دور شخصية فاقدة للبصر، ما يجعل فيلمها الجديد محطة مهمة في مسارها الفني.

الخسائر المادية والنفسية التي واجهتها بيرين وكينان خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الضرر الذي خلّفه الحريق، إلا أن ظهور بيرين في عمل سينمائي جديد يشير إلى بداية مرحلة جديدة تتجاوز فيها آثار ما حدث.

 
 
 
 
 
 

اقرأ ايضا في فن

بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات
بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات

صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر
صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر

هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟
هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟

بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات
صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر
هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟
من بينهم نجوى كرم ونانسي عجرم.. موجة ترحيب فنية واسعة بـ البابا لاون
