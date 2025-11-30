بيرين سات تكشف حجم خسائرها بعد 11 شهرًا من حرائق لوس أنجلوس

وبحسب ما نقلته الصحافية التركية ميوجه داغستانلي عبر "ستوري" إنستغرام، فإن الخسائر شملت مجموعة نادرة من الممتلكات الشخصية والفنية التي تحتفظ بها العائلة منذ سنوات. أهم هذه الخسائر كان فستان زفاف سات الشهير لعام 2014، الذي يُعد قطعة أيقونية ارتبطت بواحد من أبرز حفلات الزفاف في الوسط الفني .

كما احترق استوديو موسيقي كامل كان يستخدمه دوغلو، وتقدّر قيمته بنحو مليون ، إلى جانب تسجيلات موسيقية خاصة وأرشيفات لم تُنشر من قبل. وشملت الخسائر أيضًا 15 غيتارًا محدود الإصدار اشتراها دوغلو من مزادات عالمية، إضافة إلى الأرشيف الكامل للصور والفيديوهات الخاصة بحفل زواجهما، وأكثر من 50 لوحة وتمثالًا جمعاها خلال سنوات سفرهما وتنقلاتهما.

ورغم مضي ما يقارب السنة على الحريق، لا يزال دوغلو يتابع القضية مع شركة التأمين من أجل الحصول على التعويض المناسب، إلا أن الملف ما زال دون نتيجة نهائية.

على جانب آخر، تعود بيرين سات إلى السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم "الملف السري"، الذي يشكّل أول ظهور سينمائي لها منذ 12 عامًا. الجمهور يترقّب هذا العمل لما يحمله من مشاهد جريئة وأسلوب درامي مختلف، إلى جانب أنه يأتي بعد سنوات ركّزت فيها بيرين على مشاريع رقمية ومسلسلات عبر المنصات.

وتأتي عودة بيرين، المعروفة بشخصية "سمر" الشهيرة من مسلسل "العشق الممنوع"، بعد آخر مشاركة سينمائية لها عام 2013 في فيلم "عالمي"، حيث قدمت دور شخصية فاقدة للبصر، ما يجعل فيلمها الجديد محطة مهمة في مسارها الفني.

الخسائر المادية والنفسية التي واجهتها بيرين وكينان خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الضرر الذي خلّفه الحريق، إلا أن ظهور بيرين في عمل سينمائي جديد يشير إلى بداية مرحلة تتجاوز فيها آثار ما حدث.