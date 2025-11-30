من بينهم نجوى كرم ونانسي عجرم.. موجة ترحيب فنية واسعة بـ البابا لاون

الإعلامية الزيات كانت من أوائل المرحّبين، وكتبت: "حللت أهلاً ووطئت سهلاً البابا لاوون، أرض عساها زيارة تزرع السلام والوحدة في بلد لم يعرفهما".

أما الفنانة نيكول فكتبت: "نوّرت لبنان يا بابا لاون، يا رب يحلّ علينا السلام".

الفنانة نجوى كرم رأت في الزيارة دلالة كبيرة، وكتبت: "وجودك بلبنان قداسة البابا منّو وجود ديني فقط، هوّي إثبات كبير على إنّو: لبنان ليس مجرّد وطن، إنه ".

الفنانة مايا علّقت قائلة: "بابا السلام البابا لاوون الرابع عشر في لبنان. زيارة تحمل رسالة رجاء قوية وتؤكد مكانة لبنان أرض القديسين، كأرض للعيش المشترك والتلاقي. إنشالله هيدي الزيارة تغيّر بمسار ومصير لبنان. أهلاً بالحبر الأعظم".

أما نانسي عجرم فوصفت الزيارة بأنها تاريخية تضيف أملاً جديداً، وقالت: "زيارة تاريخيّة كلها أمل ورجاء وصلاة، لبنان يرحب برجل السلام".

إليسا نشرت رسالة مؤثرة جاء فيها: "أرض لبنان المباركة زادها قداسة البابا بركة بزيارته. كلنا أمل بإنه هالزيارة رح تحمل، بفضل صلاته، أيام أحلى للبنان وشعبه. يا نوّرت أرض القديسين. اذكر لبنان دايماً بصلاتك".

أما هيفاء فكتبت: "البابا ليون الرابع عشر في الحبيب لبنان. زيارة هادفة تحمل رسالة سلام".

وتعكس هذه المواقف إجماعاً فنياً على الترحيب الواسع بالزيارة، التي يأمل اللبنانيون أن تحمل معها دعماً معنوياً ورسالة سلام في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.