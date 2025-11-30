ماغي بو غصن تتفاعل مع زيارة البابا لاون: يا رب تحمل الخير والسلام للبنان

وجاء موقفها في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، حيث كتبت: "يا رب تحمل زيارة البابا للبنان تبشيرات بالسلام والخير على أرض القداسة.. وتكون فرصة لجمع اللبنانيين على قلب واحد ومستقبل واحد.. يا رب كل الخير".
وتجدر الإشارة إلى أن البابا سيزور لبنان لعدة أيام، يتخللها لقاء مع الرؤساء الثلاثة ضمن برنامج واسع يهدف إلى توجيه رسالة دعم للبلاد في ظل أزماتها الراهنة.
