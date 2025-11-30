هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟

وبدت ميس دعاء في الفيديو وهي تلقي رسالة ساخرة تتمحور حول طول القامة، حيث قالت: "تعرفوا إنو إحنا البنات الطويلات في أصوات ما نسمعها… تعرفوا ليش؟ ما توصل… الصوت نسمعو زي بطوط".
وهو ما فسّره عدد من المتابعين بأنه تلميح إلى قصر قامة بيسان إسماعيل، خصوصاً أن ميس دعاء معروفة بطولها مقارنةً بالأخريات.
View this post on Instagram
A post shared by 𝓫𝓪𝓲𝓵𝓪𝓼𝓪𝓷💗 (@bailasan_hmamy)
A post shared by 𝓫𝓪𝓲𝓵𝓪𝓼𝓪𝓷💗 (@bailasan_hmamy)
أثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما أعلن عن توقفه عن تقديم الأعمال التي تدور في المناطق العشوائية، مؤكداً أن هذه البيئات لم تعد موجودة بالشكل الذي قدّمته الدراما قبل سنوات.
عمّت حالة من الحزن والصدمة الأوساط النمساوية بعد الإعلان عن العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر، البالغة من العمر 31 عاماً، في منطقة غابات بعيدة عقب اختفائها من شقتها في مدينة غراتس قبل أيام.
تفاعل عدد كبير من نجوم الفن اللبناني مع الزيارة التاريخية للبابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، حيث عبّر الفنانون عبر حساباتهم على منصة "إكس" عن محبة كبيرة وترحيب واسع بالحبر الأعظم، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان.