هل سخرت ميس دعاء من قصر قامة بيسان إسماعيل؟

أثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما أعلن عن توقفه عن تقديم الأعمال التي تدور في المناطق العشوائية، مؤكداً أن هذه البيئات لم تعد موجودة بالشكل الذي قدّمته الدراما قبل سنوات.



