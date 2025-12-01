إلهام الفضالة تستعيد صحتها وتتفاعل مع الجمهور: "ٌأنا بخير"

تعرضت الفنانة الفضالة لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة على إخلاء سبيلها في قضية “إذاعة كاذبة”. وحرصت الفضالة على طمأنة جمهورها عبر حسابها في “سناب شات”، حيث نشرت صوراً من داخل المستشفى تؤكد أنها باتت بحالة أفضل.



وتلقت خلال الساعات الماضية كمية كبيرة من الورود والهدايا من أصدقائها ومحبيها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل، وقد تفاعلت معهم بكلمات شكر ومحبة، مؤكدة تقديرها لكل من سأل عنها.



الفضالة كشفت عبر "سناب شات" تفاصيل الوعكة، حيث ظهرت على سرير المستشفى أثناء إجراء الفحوصات الطبية، وأرفقت الصور بدعاء: “ربّ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”. كما نشرت صورة لكدمة في قدمها موضحة أن الطاقم الطبي اضطر لاستخدامها لتمرير بعد صعوبة إيجاد وريد في يدها، ما أثار تفاعلاً واسعاً وقلقاً بين جمهورها.



من جهتها، أكدت المحامية مريم البحر أن موكلتها تعرضت لوعكة صحية بعد خروجها من السجن، وكتبت معلّقة: “تعبت شوي… أسأل أن يشفيها”.



يُشار إلى أن في كانت قد قررت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل إلهام الفضالة على ذمة قضية “إذاعة كاذبة”، مع تحديد جلسة للنظر في الملف في الثامن من ديسمبر المقبل.