إلهام الفضالة تستعيد صحتها وتتفاعل مع الجمهور: "ٌأنا بخير"

وتلقت إلهام
خلال الساعات الماضية كمية كبيرة من الورود والهدايا من أصدقائها ومحبيها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل، وقد تفاعلت معهم بكلمات شكر ومحبة، مؤكدة تقديرها لكل من سأل عنها.
الفضالة كشفت عبر "سناب شات" تفاصيل الوعكة، حيث ظهرت على سرير المستشفى أثناء إجراء الفحوصات الطبية، وأرفقت الصور بدعاء: “ربّ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”. كما نشرت صورة لكدمة في قدمها موضحة أن الطاقم الطبي اضطر لاستخدامها لتمرير الدم
بعد صعوبة إيجاد وريد في يدها، ما أثار تفاعلاً واسعاً وقلقاً بين جمهورها.
من جهتها، أكدت المحامية مريم البحر أن موكلتها تعرضت لوعكة صحية بعد خروجها من السجن، وكتبت معلّقة: “تعبت شوي… أسأل الله
أن يشفيها”.
يُشار إلى أن محكمة الجنايات
في الكويت
كانت قد قررت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل إلهام الفضالة على ذمة قضية “إذاعة أخبار
كاذبة”، مع تحديد جلسة جديدة
للنظر في الملف في الثامن من ديسمبر المقبل.