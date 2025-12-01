الأخبار
ابن سيرين عبد النور كريستيانو يخطـف الأنظار بردة فعله لحظة وصول البابا لاون الى لبنان
A-
A+

ابن سيرين عبد النور كريستيانو يخطـف الأنظار بردة فعله لحظة وصول البابا لاون الى لبنان

فن

2025-12-01 | 08:11
ابن سيرين عبد النور كريستيانو يخطـف الأنظار بردة فعله لحظة وصول البابا لاون الى لبنان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابن سيرين عبد النور كريستيانو يخطـف الأنظار بردة فعله لحظة وصول البابا لاون الى لبنان

في لقطات عفوية حملت الكثير من المشاعر والبراءة، خطف "كريستيانو" نجل النجمة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار عبر مجموعة فيديوهات نشرتها والدته عبر خاصيّة “الستوريز” على حسابها في “إنستغرام”، وثّقت من خلالها اللحظات التي عاشها الصغير تزامناً مع وصول بابا روما "البابا لاون" إلى لبنان، في حدث استثنائي حظي بمتابعة واسعة.

وقد بدأت سيرين سلسلة الفيديوهات بلحظة استعداد كريستيانو لمتابعة هبوط طائرة البابا، حيث سألته عمّا ينوي قوله عند وصوله، ليجيب بكل تلقائية: "سأقول له أهلاً وسهلاً في لبنان".هذا الردّ البسيط أشعل تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على ذكاء الطفل وعفويته.

وفي فيديو ثانٍ، ظهر كريستيانو في حضن والدته، يصفّق بحماس عند مرور موكب البابا، مبتسماً ومتأثراً في الوقت نفسه، فيما حرصت سيرين على مشاركته هذه اللحظة المميّزة التي بدت فيها السعادة واضحة على ملامحه.

أما الفيديو الثالث، فكان الأكثر تداولاً، حيث قال كريستيانو إنه يشعر بالرغبة في البكاء “من شدّة الفرح”، في تعبير صادق لفت القلوب وأظهر مدى إحساسه العالي بالحدث.

وفي الفيديو الرابع والأخير، كشفت سيرين لابنها أنّ موكب البابا سيمرّ بمحاذاة منزلهم، فما كان منه إلا أن أبدى رغبة كبيرة في النزول إلى الشارع لتحيته شخصياً قائلاً إنه يريد إخباره بأنه يحبه. المفاجأة بالنسبة إلى الصغير كانت عندما أبلغته والدته أنّ البابا من أصول أميركية ويتحدث الإنجليزية، الأمر الذي أثار دهشته وربما زاد فضوله للتعرّف إليه عن قرب.

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد
11:21

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" صورة كشفت فيها عن النظام الغذائي الجديد الذي بدأت باتباعه بعد زواجها من مدرب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

11:21

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" صورة كشفت فيها عن النظام الغذائي الجديد الذي بدأت باتباعه بعد زواجها من مدرب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟
11:19

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

عاد الجدل مجدداً حول أنباء زواج الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعدما أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد ضجة واسعة بمنشور عبر حسابها على فيسبوك، ألمحت فيه بشكل مباشر إلى زواجهما، متمنية لهما التوفيق في حياتهما، الأمر الذي أشعل موجة من التساؤلات داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

11:19

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

عاد الجدل مجدداً حول أنباء زواج الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعدما أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد ضجة واسعة بمنشور عبر حسابها على فيسبوك، ألمحت فيه بشكل مباشر إلى زواجهما، متمنية لهما التوفيق في حياتهما، الأمر الذي أشعل موجة من التساؤلات داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل
11:17

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر جمع الفنان كريم عبد العزيز بالطفلة جيهان، حفيدة الفنانة أصالة، خلال زيارة قام بها برفقة زوجته هايدي سرور إلى عيادة شام الذهبي التجميلية.

11:17

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر جمع الفنان كريم عبد العزيز بالطفلة جيهان، حفيدة الفنانة أصالة، خلال زيارة قام بها برفقة زوجته هايدي سرور إلى عيادة شام الذهبي التجميلية.

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد
11:21
فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟
11:19
ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل
11:17
محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم
11:07

