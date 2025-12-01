"السلام" عنوان رسالة اللبنانيون لـ البابا لاون الرابع عشر

تتحوّل زيارة البابا إلى في هذا التوقيت الدقيق إلى ما يشبه جرعة أوكسيجين في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية خانقة.

وسط داخلي مثقل بالأزمات وانقسامات الشارع، تبدو الزيارة فرصة لإعادة التذكير بأن الرجاء ما زال ممكناً، وأن اللبنانيين—على اختلافهم—لا يزالون يبحثون عن نقطة ضوء تجمعهم تحت سقف واحد.

كاميرا "الجديد" جالت مع الزميل حسن بين الناس لرصد ما يتمنّاه اللبنانيون أن يحمله البابا في صلاته للبنان.

الإجابات جاءت خليطاً بين الوجع والأمل: البعض طلب صلوات من أجل وقف الانهيار الاقتصادي وعودة الليرة إلى الاستقرار، آخرون تمنّوا حماية من الهجرة القسرية، فيما عبّر كثيرون عن رغبتهم في أن يخصّ البابا بدعوة للسلام ورفع الخوف عن الجنوب والحدّ من التوترات الأمنية.



بعض المواطنين رأى في الزيارة رسالة دعم معنوي كبير، معتبرين أنّ صلوات البابا قد تكون قوة رمزية لدفع نحو التفاهم، فيما شدّد آخرون على ضرورة أن تترافق الدعوات الروحية مع ضغط دولي فعلي يساعد لبنان على الخروج من أزماته.