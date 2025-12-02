إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: "كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟"

إليسا كتبت متسائلة: "كيف بلد أهله عندهم هلقد حب وضيافة وأمل ما يكون بلد مباركه ؟"، معتبرة أن ما قدّمه اللبنانيون خلال هذه الزيارة التاريخية يترجم حقيقة هذا رغم كل الصعوبات.

وأضافت أنها فخورة ببلدها "وبكل شي فرجاه للعالم" من مشاهد تعبّر عن روح اللبنانيين ورسالتهم، مؤكدة أن كل تفصيل رافق الزيارة حمل معنى خاصاً عزّز صورة أمام .

وختمت إليسا رسالتها بدعاء موجّه إلى البابا: "صليلنا يا السلام وخلي لبنان بقلبك عطول، والله يحمي لبنان"، في تعبير يعكس التعويل على أن تحمل الزيارة جرعة دعم وأمل للبنان.