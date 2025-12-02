الأخبار
إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: &quot;كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟&quot;
إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: "كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟"
إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: "كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟"

فن

2025-12-02 | 03:42
إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: "كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟"
إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: "كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟"

تحوّل تعليق للفنانة إليسا عبر منصة "إكس" إلى محط تفاعل واسع، بعدما عبّرت فيه عن فخرها بلبنان وما ظهر للعالم من مشاهد وحدة وضيافة خلال زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر.

إليسا كتبت متسائلة: "كيف بلد أهله عندهم هلقد حب وضيافة وأمل ما يكون بلد مباركه الله؟"، معتبرة أن ما قدّمه اللبنانيون خلال هذه الزيارة التاريخية يترجم حقيقة هذا الوطن رغم كل الصعوبات.

وأضافت أنها فخورة ببلدها "وبكل شي فرجاه للعالم" من مشاهد تعبّر عن روح اللبنانيين ورسالتهم، مؤكدة أن كل تفصيل رافق الزيارة حمل معنى خاصاً عزّز صورة لبنان أمام العالم.

وختمت إليسا رسالتها بدعاء موجّه إلى البابا: "صليلنا يا بابا السلام وخلي لبنان بقلبك عطول، والله يحمي لبنان"، في تعبير يعكس التعويل الشعبي على أن تحمل الزيارة جرعة دعم وأمل جديدة للبنان.

