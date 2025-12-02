أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام

الحساب الرسمي للفنانة نشر عبر إنستغرام
دعاءً مؤثراً جاء فيه: "اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصحة والعافية يا رب… ابتسامتج أبد ما تفارقنا… مالنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم".
الرسالة
زادت من التساؤلات حول وضعها الصحي، خصوصاً بعد الأزمة السابقة التي مرت بها قبل أسابيع، حين أدخلت العناية المركزة عقب مضاعفات خطيرة تلت عملية قسطرة، نتج عنها جلطة دماغية أثرت على حالتها رغم بقائها واعية.
جمهور حياة الفهد
عبّر مجدداً عن تضامنه ودعواته لها بالشفاء، وسط غياب أي توضيحات إضافية من الفريق الطبي حول تطورات وضعها.