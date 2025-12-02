الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام
أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام
A-
A+

أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام

فن

2025-12-02 | 03:49
أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام

تجددت المخاوف حول الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تعرضها لأزمة جديدة أثارت قلق محبيها.

 
الحساب الرسمي للفنانة نشر عبر إنستغرام دعاءً مؤثراً جاء فيه: "اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصحة والعافية يا رب… ابتسامتج أبد ما تفارقنا… مالنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم".
 
الرسالة زادت من التساؤلات حول وضعها الصحي، خصوصاً بعد الأزمة السابقة التي مرت بها قبل أسابيع، حين أدخلت العناية المركزة عقب مضاعفات خطيرة تلت عملية قسطرة، نتج عنها جلطة دماغية أثرت على حالتها رغم بقائها واعية.
 
جمهور حياة الفهد عبّر مجدداً عن تضامنه ودعواته لها بالشفاء، وسط غياب أي توضيحات إضافية من الفريق الطبي حول تطورات وضعها.

اقرأ ايضا في فن

عبير نعمة وجوزيف عطية يسطعان في قدّاس البابا.. لحظات روحانية تهزّ بيروت
09:29

عبير نعمة وجوزيف عطية يسطعان في قدّاس البابا.. لحظات روحانية تهزّ بيروت

قدّمت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إحدى أكثر اللحظات الروحية تأثيراً خلال القدّاس الإلهي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر على الواجهة البحرية لبيروت، حيث ارتفعت تراتيلها وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، شكّل واحداً من أبرز مشاهد الزيارة البابوية. وتميّز أداء نعمة بصفاء صوتها وقوتها التعبيرية، ما أضفى على القداس بُعداً وجدانياً خاصاً، خصوصاً أن التراتيل المختارة جاءت متناغمة مع رمزية المناسبة ورسالة البابا الداعية إلى الرجاء والسلام والوحدة بين اللبنانيين.

09:29

عبير نعمة وجوزيف عطية يسطعان في قدّاس البابا.. لحظات روحانية تهزّ بيروت

قدّمت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إحدى أكثر اللحظات الروحية تأثيراً خلال القدّاس الإلهي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر على الواجهة البحرية لبيروت، حيث ارتفعت تراتيلها وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، شكّل واحداً من أبرز مشاهد الزيارة البابوية. وتميّز أداء نعمة بصفاء صوتها وقوتها التعبيرية، ما أضفى على القداس بُعداً وجدانياً خاصاً، خصوصاً أن التراتيل المختارة جاءت متناغمة مع رمزية المناسبة ورسالة البابا الداعية إلى الرجاء والسلام والوحدة بين اللبنانيين.

يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة
08:46

يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة

خلال مشاركتها في إحدى الندوات الحوارية ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، حرصت الفنانة المصرية يسرا على الردّ بشكل مباشر على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، مؤكدةً أنّه بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي مشكلات مقلقة.

08:46

يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة

خلال مشاركتها في إحدى الندوات الحوارية ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، حرصت الفنانة المصرية يسرا على الردّ بشكل مباشر على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، مؤكدةً أنّه بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي مشكلات مقلقة.

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعبّران عن أمل كبير بعد قدّاس البابا لاون في بيروت
08:00

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعبّران عن أمل كبير بعد قدّاس البابا لاون في بيروت

شهدت بيروت لحظة تاريخية مع إقامة القدّاس الإلهي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر على الواجهة البحرية للعاصمة، حيث احتشد عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف للمشاركة في هذا الحدث الروحي والوطني النادر.

08:00

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعبّران عن أمل كبير بعد قدّاس البابا لاون في بيروت

شهدت بيروت لحظة تاريخية مع إقامة القدّاس الإلهي الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر على الواجهة البحرية للعاصمة، حيث احتشد عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف للمشاركة في هذا الحدث الروحي والوطني النادر.

اخترنا لك
عبير نعمة وجوزيف عطية يسطعان في قدّاس البابا.. لحظات روحانية تهزّ بيروت
09:29
يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة
08:46
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعبّران عن أمل كبير بعد قدّاس البابا لاون في بيروت
08:00
دعاء أنغام لـ تامر حسني يتحوّل لجدل: وصف الأهرامات بـ"المكان المبارك" يثير الغضب
05:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025