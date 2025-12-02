أزمة صحية جديدة تُقلق جمهور حياة الفهد.. ورسالة مؤثرة عبر إنستغرام

تجددت المخاوف حول الحالة الصحية للفنانة حياة بعد تعرضها لأزمة أثارت قلق محبيها.



الحساب الرسمي للفنانة نشر عبر دعاءً مؤثراً جاء فيه: "اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب الصحة والعافية يا رب… ابتسامتج أبد ما تفارقنا… مالنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم".

زادت من التساؤلات حول وضعها الصحي، خصوصاً بعد الأزمة السابقة التي مرت بها قبل أسابيع، حين أدخلت العناية المركزة عقب مضاعفات خطيرة تلت عملية قسطرة، نتج عنها جلطة دماغية أثرت على حالتها رغم بقائها واعية.

جمهور حياة عبّر مجدداً عن تضامنه ودعواته لها بالشفاء، وسط غياب أي توضيحات إضافية من الفريق الطبي حول تطورات وضعها.