ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

فن

2025-12-02 | 11:45
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
Aljadeed
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

وظهر ابن كندا في الفيديو وهو يقف أمام الحضور بثقة واضحة، ممسكًا بآلته الموسيقية، ليبدأ بعزف مقطوعة موسيقية وسط تصفيق وتشجيع زملائه والمعلمين. وعلى الرغم من بساطة المشهد، إلا أن وقع اللحظة كان كبيرًا على والدته، التي بدت متأثرة بشكل واضح.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة مع الفيديو، حيث تم تداوله على نطاق واسع، وتنوّعت التعليقات بين المباركات والدعم. واعتبر المتابعون أنّ كندا حنّا تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات إنسانية صادقة، بعيدًا عن الاستعراض، مما يقرّبها أكثر من الناس ويجعلها واحدة من أبرز النجمات السوريات اللواتي يمتلكن علاقة دافئة مع جمهورهن.

كما أشاد كثيرون بثقة ابنها على المسرح، معتبرين أنّ دعم الأهل للموهبة منذ الصغر يلعب دورًا محوريًا في بناء شخصية الطفل، وأنّ كندا حنّا قدّمت نموذجًا يحتذى به في تشجيع أطفالها على خوض تجاربهم الخاصة واكتشاف شغفهم.

ولكن الذي لفت انظار الجمهور أيضا هو الشبه الكبير بين فارس ابن كندا حنا ووالده ناجي طعمي، حيث بدا نسخة مطابقة عن والده، وهو ما اثار اهتمام الجمهور وتفاعلهم. 

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين

بعد مسيرة تمتد لثلاثة عقود في الدراما السورية، نال الفنان طارق مرعشلي أخيراً عضوية نقابة الفنانين السوريين، في خطوة أنهت جدلاً استمر سنوات طويلة بسبب حمله الجنسية اللبنانية، الأمر الذي كان يحول دون انتسابه الرسمي رغم حضوره الفني الواسع ومشاركته في عشرات الأعمال المؤثرة.

10:39

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين

بعد مسيرة تمتد لثلاثة عقود في الدراما السورية، نال الفنان طارق مرعشلي أخيراً عضوية نقابة الفنانين السوريين، في خطوة أنهت جدلاً استمر سنوات طويلة بسبب حمله الجنسية اللبنانية، الأمر الذي كان يحول دون انتسابه الرسمي رغم حضوره الفني الواسع ومشاركته في عشرات الأعمال المؤثرة.

