طلاق دنيا سمير غانم يتصدر وما تم كشفه لم يكن في الحسبان

وتقول الصفحة إن السبب يعود إلى دخول العلاقة الزوجية مرحلة توتر كبيرة خلال الفترة الماضية، وسط شكوك لدى دنيا
حول احتمال تعرّضها للخيانة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الأمر لم يتوقف عند حدود الخلاف، إذ دخل عدد من أصدقاء الطرفين ونجوم الوسط الفني على الخط في محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها واحتواء الأزمة قبل وصولها إلى نقطة اللاعودة.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل عبر السوشال ميديا
، يلتزم كل من دنيا ورامي الصمت التام، من دون أي نفي أو تأكيد، ما زاد منسوب التساؤلات لدى الجمهور الذي عبّر عن صدمته، خصوصاً أن الثنائي
كان يُعتبر من أكثر الثنائيات
استقراراً في الوسط الفني خلال السنوات الماضية.