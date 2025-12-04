براءة بوسي من تهم الشيكات.. وحبس المتورطين في استغلالها؟

المحكمة قررت إلغاء الحكم الصادر ضد ، والاكتفاء بحبس المتهمين باستغلال تلك الشيكات لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استخدام مستندات موقّعة منها على بياض بهدف ابتزازها. وجاء الحكم بعد مرافعة المحامي أشرف ، الذي كشف أمام المحكمة تفاصيل ما وصفه بعملية استغلال ممنهجة لشيكات تخص بوسي، واستعمالها في تعاملات مالية دون علمها، ما أدى إلى صدور أحكام غيابية بحقها في وقت سابق. وكانت بوسي قد حضرت برفقة محاميها إلى لسماع أقوالها في البلاغات التي تقدمت بها ضد مجموعة من الأشخاص، اتهمتهم فيها بالابتزاز واستغلال توقيعها على مستندات بيضاء، إضافة إلى محاولات لمنعها من السفر. ويُعد القرار القضائي الأخير خطوة مهمة في مسار القضية، إذ أعاد تصويب الاتهامات، وأكد أن بوسي ضحية استغلال، لا طرفًا مدانًا كما روّجت بعض الشائعات.