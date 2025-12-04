براءة بوسي من تهم الشيكات.. وحبس المتورطين في استغلالها؟

المحكمة قررت إلغاء الحكم الصادر ضد بوسي، والاكتفاء بحبس المتهمين باستغلال تلك الشيكات لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استخدام مستندات موقّعة منها على بياض بهدف ابتزازها. وجاء الحكم بعد مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز، الذي كشف أمام المحكمة تفاصيل ما وصفه بعملية استغلال ممنهجة لشيكات تخص بوسي، واستعمالها في تعاملات مالية دون علمها، ما أدى إلى صدور أحكام غيابية بحقها في وقت سابق. وكانت بوسي قد حضرت برفقة محاميها إلى النيابة العامة لسماع أقوالها في البلاغات التي تقدمت بها ضد مجموعة من الأشخاص، اتهمتهم فيها بالابتزاز واستغلال توقيعها على مستندات بيضاء، إضافة إلى محاولات لمنعها من السفر. ويُعد القرار القضائي الأخير خطوة مهمة في مسار القضية، إذ أعاد تصويب الاتهامات، وأكد أن بوسي ضحية استغلال، لا طرفًا مدانًا كما روّجت بعض الشائعات.
نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.
لا يزال اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يتصدر منصات البحث والتريند، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى.
خرج السيناريست تامر حبيب مدافعًا بقوة عن الفنانة منى زكي في ظل الجدل المثار حول فيلمها الجديد "الست"، الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكّدًا رفضه لأي تجاوز أو إساءة تمسّها، ومشيدًا بالترحيب الكبير الذي لقيه العمل في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.