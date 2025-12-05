الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أزمة صحية مفاجئة لوالد مي عز الدين.. والفنانة تطلب الدعاء له
أزمة صحية مفاجئة لوالد مي عز الدين.. والفنانة تطلب الدعاء له
A-
A+

أزمة صحية مفاجئة لوالد مي عز الدين.. والفنانة تطلب الدعاء له

فن

2025-12-05 | 04:29
أزمة صحية مفاجئة لوالد مي عز الدين.. والفنانة تطلب الدعاء له
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أزمة صحية مفاجئة لوالد مي عز الدين.. والفنانة تطلب الدعاء له

نُقل والد الفنانة المصرية مي عز الدين إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرّضه لأزمة صحية طارئة استدعت تدخّلًا جراحيًا دقيقًا، ما أثار حالة من القلق داخل العائلة والمحيطين به. وحرصت مي على مشاركة الخبر مع متابعيها عبر خاصية الستوري على إنستغرام، مكتفية بطلب الدعاء لوالدها دون الإفصاح عن طبيعة الأزمة الصحية أو تفاصيل العملية.

ورغم الظروف الصعبة، تواصل مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "قبل وبعد" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بعدما انطلقت عمليات التصوير قبل أيام وشاركت جمهورها لقطات من الكواليس. ويضم العمل مجموعة من أبرز نجوم الدراما: هاني عادل، كريم عفيفي، محمود عبد المغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد، وريم البارودي.
المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم، وسط توقعات بأن يشهد حضورًا قويًا لمي في الموسم الرمضاني المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مي عز الدين زواجها المفاجئ مؤخرًا عبر إنستغرام، حيث نشرت صور عقد القران وأرفقتها بدعاء مختصر طلبت فيه التوفيق والخير في حياتها الجديدة.

 
 
 
 
 
 

اقرأ ايضا في فن

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

اخترنا لك
هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18
سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07
تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس
10:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025