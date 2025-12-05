أزمة صحية مفاجئة لوالد مي عز الدين.. والفنانة تطلب الدعاء له

ورغم الظروف الصعبة، تواصل مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "قبل وبعد" المقرر في موسم رمضان 2026، بعدما انطلقت عمليات التصوير قبل أيام وشاركت جمهورها لقطات من الكواليس. ويضم العمل مجموعة من أبرز نجوم الدراما: هاني عادل، عفيفي، محمود عبد المغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، السيد، وريم البارودي.

المسلسل من تأليف سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم، وسط توقعات بأن يشهد حضورًا قويًا لمي في الموسم الرمضاني المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مي عز الدين زواجها المفاجئ مؤخرًا عبر ، حيث نشرت صور عقد القران وأرفقتها بدعاء مختصر طلبت فيه التوفيق والخير في حياتها الجديدة.