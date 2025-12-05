جورج كلوني يسبب سجالًا جديدًا بتصريحه عن دور أمل علم الدين في “دستور الإخوان”

ورغم أن التصريح جاء في سياق حديث عابر، فإن تفاعله لم يكن عابرًا، إذ سرعان ما انتقل إلى واجهة السياسي والإعلامي في مصر. فقد تناولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية كلام بوصفه “إفصاحًا مفاجئًا” عن دور لعبته علم الدين من خارج مصر خلال فترة كتابة مشروع إبان حكم الإخوان.

وتوسعت دوائر التفاعل بعدما انضم الإعلامي المصري إلى موجة التعليق، معتبرًا أن ما قاله كلوني “يكشف جانبًا خطيرًا من تدخلات خارجية صاحبت تلك المرحلة”، واصفًا الأمر بأنه “فضيحة تستوجب التوقف عندها”.

التصريحات ساهمت في إعادة فتح النقاش القديم حول مشاركة خبراء قانونيين أجانب في المشهد المصري بعد ثورة 2011، ولا سيما في الملفات المتعلقة بجماعة الإخوان التي لا تزال واحدة من أكثر حساسية داخل البلاد.

وبينما يتسع النقاش وتتكاثر التفسيرات، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي أو توضيح من أمل علم الدين أو مكتبها القانوني بشأن ما قاله كلوني، ما يواصل تغذية الجدل ويترك الباب مفتوحًا أمام التساؤلات حول خلفيات ودقة هذه التصريحات.