رابعة الزيات تكشف سراً مؤثراً..أغنيات وائل كفوري ساعدت في علاج والدتها المصابة بالألزهايمر

وأوضحت الزيات أن والدتها، التي فقدت كثيراً من ذكرياتها ولم تعد تتذكر اسمها رغم معرفتها بأنها ابنتها، كانت تعيش تذبذب مستمر في الذاكرة، ما دفع العائلة إلى البحث عن طرق تساعدها على التذكر. وبينت أن الأغنيات التي كانت والدتها تسمعها في شبابها، خصوصاً لوائل كفوري، أسهمت في تحريك ذاكرتها وإعادة بعض اللحظات المحفوظة في الوجدان.

وخلال الحلقة التي استضافت فيها ريما كركي أيضاً المؤثرين بيتر غنيمة، آية خياط، ومحمد المصري، كشفت الزيات كيف كانت تعيد على والدتها تفاصيل حياتها ونضالها كامرأة عملت وكافحت خلال الحرب ، في محاولة لإحياء القصص التي شكّلت جزءاً من شخصيتها.

الحوار الذي يعرض الجمعة عند الساعة 21:00 على “الجديد فن” عبر حمل طابعاً إنسانياً قوياً، حيث شارك الضيوف تجاربهم الشخصية بجرأة، مقدّمين نموذجاً لمعنى التأثير الحقيقي حين يتقاطع مع الصدق، الألم، والقدرة على تحويل المعاناة إلى قوة.