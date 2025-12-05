الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رابعة الزيات تكشف سراً مؤثراً..أغنيات وائل كفوري ساعدت في علاج والدتها المصابة بالألزهايمر
رابعة الزيات تكشف سراً مؤثراً..أغنيات وائل كفوري ساعدت في علاج والدتها المصابة بالألزهايمر
رابعة الزيات تكشف سراً مؤثراً..أغنيات وائل كفوري ساعدت في علاج والدتها المصابة بالألزهايمر

فن

2025-12-05 | 02:30
رابعة الزيات تكشف سراً مؤثراً..أغنيات وائل كفوري ساعدت في علاج والدتها المصابة بالألزهايمر
رابعة الزيات تكشف سراً مؤثراً..أغنيات وائل كفوري ساعدت في علاج والدتها المصابة بالألزهايمر

قدّمت الإعلامية رابعة الزيات واحدة من أكثر شهاداتها الإنسانية تأثيراً خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي – The Real Influencer” مع ريما كركي، حيث روت للمرة الأولى تفاصيل مؤلمة عن معاناة والدتها مع مرض الألزهايمر، وكيف لعبت موسيقى وائل كفوري دوراً مفاجئاً في تحسين حالتها.

وأوضحت الزيات أن والدتها، التي فقدت كثيراً من ذكرياتها ولم تعد تتذكر اسمها رغم معرفتها بأنها ابنتها، كانت تعيش حالة تذبذب مستمر في الذاكرة، ما دفع العائلة إلى البحث عن طرق تساعدها على التذكر. وبينت أن الأغنيات التي كانت والدتها تسمعها في شبابها، خصوصاً لوائل كفوري، أسهمت في تحريك ذاكرتها وإعادة بعض اللحظات المحفوظة في الوجدان.

وخلال الحلقة التي استضافت فيها ريما كركي أيضاً المؤثرين بيتر غنيمة، آية خياط، ومحمد المصري، كشفت الزيات كيف كانت تعيد على والدتها تفاصيل حياتها ونضالها كامرأة عملت وكافحت خلال الحرب اللبنانية، في محاولة لإحياء القصص التي شكّلت جزءاً من شخصيتها.

الحوار الذي يعرض اليوم الجمعة عند الساعة 21:00 على قناة “الجديد فن” عبر يوتيوب حمل طابعاً إنسانياً قوياً، حيث شارك الضيوف تجاربهم الشخصية بجرأة، مقدّمين نموذجاً لمعنى التأثير الحقيقي حين يتقاطع مع الصدق، الألم، والقدرة على تحويل المعاناة إلى قوة.

 
 

اقرأ ايضا في فن

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس
